Golf: agosto si chiude con il botto al club le fonti. Cavina si dimostra un cannibale e vince di nuovo. A Ivano e Romeo Falconi la gara a coppie

La tappa del circuito Best 18 ha dato il via all’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di agosto al Golf Club Le Fonti. Riccardo Cavina ha terminato come aveva cominciato: con una vittoria. Settanta i colpi del golfista castellano per domare il percorso e sbaragliare la concorrenza. Filippo Battocchi (37), Gerardo Franceschini (39) e Marianna Onofri (38) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Andrea Fazioli (36), Giuseppe Celano (33) e Matteo Sinigaglia (37). Il mese è terminato, domenica 31 agosto, con la Gara dei Magnum, giocata con divertente formula a coppie.

Romeo Falconi e Ivano Falconi hanno confermato l’ottima intesa, oltre che le buone doti tecniche, imponendosi grazie a un giro in 64 colpi, ben otto meno del par. Nella categoria netta Massimiliano Tridello e Paolo Ghirlanda (48) hanno ottenuto il successo seguiti da Niccolò Rotunno e Matteo Tonelli (45) mentre Andrea Fazioli e Alberto Apicella (43) hanno completato il podio.

Andrea Ronchi