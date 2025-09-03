Golf: agosto si chiude con il botto al club le fonti. Cavina si dimostra un cannibale e vince di nuovo. A Ivano e Romeo Falconi la gara a coppie
La tappa del circuito Best 18 ha dato il via all’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di agosto al Golf Club...
La tappa del circuito Best 18 ha dato il via all’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di agosto al Golf Club Le Fonti. Riccardo Cavina ha terminato come aveva cominciato: con una vittoria. Settanta i colpi del golfista castellano per domare il percorso e sbaragliare la concorrenza. Filippo Battocchi (37), Gerardo Franceschini (39) e Marianna Onofri (38) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Andrea Fazioli (36), Giuseppe Celano (33) e Matteo Sinigaglia (37). Il mese è terminato, domenica 31 agosto, con la Gara dei Magnum, giocata con divertente formula a coppie.
Romeo Falconi e Ivano Falconi hanno confermato l’ottima intesa, oltre che le buone doti tecniche, imponendosi grazie a un giro in 64 colpi, ben otto meno del par. Nella categoria netta Massimiliano Tridello e Paolo Ghirlanda (48) hanno ottenuto il successo seguiti da Niccolò Rotunno e Matteo Tonelli (45) mentre Andrea Fazioli e Alberto Apicella (43) hanno completato il podio.
Andrea Ronchi
