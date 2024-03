Golf, Manassero da record in Sudafrica: è in testa

Roma, 8 marzo 2024 – In Sudafrica, Matteo Manassero è balzato al comando del Jonsson Workwear Open, ultimo evento dell'International Swing, che mette in palio 1.500.000 dollari inserito nel DP World Tour. L’azzurro è stato autore di un fantastico secondo giro in 61 colpi, 11 meno del par del percorso del Glendower Golf Club di Edenvale in Sudafrica, prendendo la vetta della classifica con un totale di -15. Il punteggio di 61 colpi è il migliore della carriera per il giocatore azzurro, frutto di ben due eagle, sette birdie e nessun errore. Manassero, partito questa mattina presto dalla buca 10 del percorso, ha messo fin da subito il piede sull’acceleratore, mettendo a segno un parziale di -4 nelle sole prime tre buche di giornata (birdie, eagle, birdie), per poi incrementare il suo bottino con altri due birdie alla 15 e alla 16 e un nuovo eagle alla 17. Nelle sue seconde nove (le prime del percorso) l’azzurro ha mantenuto i nervi saldi, riuscendo a realizzare atri tre birdie alla 2, 4 e 6, chiudendo con un altrettanto ottimo 33 (-3) il parziale. Il 61 (-11) del secondo giro, sommato al 68 (-4) in quello di apertura ha permesso di prendere il comando della classifica a metà torneo con una lunghezza di vantaggio sul sudafricano Oliver Bekker (65) e a due (-13) sul nordirlandese Tom McKibbin (64) e lo spagnolo Angel Hidalgo (64). “Ovviamente ho pensato al 59, peccato per il corto putt della 8 e il birdie mancato, comunque non posso essere più felice di così, visto che oggi è stato il miglior giro della mia carriera. Ho sfruttato i par cinque molto bene con due birdie e due eagle. Il campo permetteva questi risultati, ma adesso non bisogna guardarsi indietro. Ci sarà ancora tanto da lavorare in vista del weekend”. Matteo Manassero ha eguagliato Baldovino Dassù con il punteggio in un singolo giro più basso di un italiano nella storia dell’European Tour. Dassù aveva infatti realizzato un 60 (-11) nel lontano 1971 in occasione dell’European Masters di Crans Montana. Il punteggio più basso di un azzurro in assoluto appartiene invece a Nicolò Ravano che nel 2016 nel Challenge di Spagna alle Canarie realizzò un 59 (-12). Giocheranno nel fine settimana tutti e quattro gli azzurri in campo: Andrea Pavan (-9) occupa il 17° posto, Lorenzo Scalise (-7) è 33° e Francesco Laporta (-5) grazie a un ottimo finale è risalito al 54° posto.