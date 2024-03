GOLF. Un Manassero da record comanda in Sudafrica

Matteo Manassero è balzato al comando del Jonsson Workwear Open in Sudafrica, ultimo evento dell’International Swing nel calendario del DP World Tour. L’azzurro è stato autore di un giro in 61 colpi, 11 meno del par del percorso del Glendower Golf Club di Edenvale, prendendo la vetta della classifica con un totale di -15. Si tratta del migliore punteggio in carriera per il giocatore azzurro.

Alle sue spalle Oliver Bekker (-14).