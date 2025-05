Golfo dei Poeti Under 15 Gold in finale per il titolo ligure di basket

Si prepara a disputare la finale per il titolo ligure di categoria la squadra di basket Under 15 Gold della Golfo dei Poeti. Per sapere chi si troverà davanti occorrerà attendere di conoscere la vincente fra Cus Genova e New Ponente Alassio (favoritissima quest’ultima che nel turno d’andata s’è imposta di 30 punti). La Golfo dei Poeti ha battuto in semifinale quel Pegli che aveva dominato la “regular season”: perso di due punti nel turno d’andata a Lerici, la Golfo ha ribaltato la situazione nel ritorno a Pegli ove s’è imposta di 3 punti con un 57-54. Coach Gabriele Ricci ha schierato per l’occasione Butera, Boni, Ridolfi, Giachino, Alberti, Ricci, Filesi. Aste, Del Bianco, Bicchieri, Leone, Nicoli, Amendola e Billi.

A proposito di New Ponente inoltre, con la squadra di Alassio se la vedrà in semifinale di Serie C ligure la Gino Landini Femminile, che pure fa capo al progetto Golfo dei Poeti. Turno d’andata già domani, venerdì, alle ore 20.30 al Palabiagini e il ritorno fissato per l’11 ad Alassio alle 18.30.