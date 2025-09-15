Gp di Ascona. Simonetti beffato sfiora il podio . Tappa a Saint Tropez per le nostre stelle

Niente risultati azzurri importanti nei principali eventi del week-end. Nel GP del Global Tour di Riesenbeck solo 4 binomi hanno realizzato doppio netto: vittoria di Nieberg (Ping Pong vd Lentamel) davanti a Fredricson (Alcapone de Camille) e a Smolders (Bungo du Parc). Un errore del nostro Camilli (Chacco’s Girlstar) lo ha escluso dal secondo giro. Martinengo, Turturiello e Grimaldi hanno invece partecipato a gare "minori" ma nessuno, nemmeno Camilli, aveva il cavallo di punta, tenuto in caldo per la Nazionale impegnata da giovedì nella LLN a St. Tropez. Idem al “quattro stelle” di Ascona dove peraltro Elia Simonetti (Li La Bo) (nella foto) ha chiuso 4° il GP vinto dalla tedesca Schnieper (Licolle). Lui non sarà in squadra fra tre giorni in Costa Azzurra: ci sarà invece Bucci, (Palletied vd N.Ranch), che qui ad Ascona ha chiuso con un errore, come Lupino (Iniesta). Due errori invece per Gaudiano-Esteban, tre per Ciriesi-Quincy Juice, ritirato Bassi (Cash du Pratel).

Ma sono esiti ininfluenti, dunque veniamo a St. Tropez: il c.t. Porro ha convocato i sopra citati Bucci (Hantano, e Camilli (Chacareno), poi Pisani (Chatolinue) e Casadei (Marbella du Chabli). Il circuito LLN -ex prima divisione della Nations Cup- è il più prestigioso circuito a squadre, la serie A del salto ostacoli, riservato alle migliori 10 nazioni con i punteggi eventualmente acquisiti che servono a stare in alto nel ranking che decide quali nazioni resteranno in “serie A” l’anno prossimo.