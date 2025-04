Gp di Spagna: Marquez e Bagnaia pronti alla sfida a Jerez

Ecco il Gp di Spagna. Il primo (finalmente e dopo quattro tappe) in Europa. Il primo che potrebbe misurare – in modo reale – la distanza in ottica di corsa al titolo fra Marquez e Bagnaia.

Marc che, per accendere il Gp di casa sua, ieri ha riletto la battutta con cui Davide Tardozzi aveva chiuso il weekend in Qatar. "Nel nostro team abbiamo il Re e il Principe della MotoGp...", la frase a effetto del team manager delle Rosse.

"Diciamo – ha ripreso la battuta con il sorriso Marquez – che tutto questo è ancora più bello perché siamo nel castello della Ducati. Un castello inattaccabile".

E oggi i primi giri sulla pista di Jerez con le prequalifiche in programma nel pomeriggio. "Ho buone sensazioni", ripete Bagnaia, mentre anche Morbidelli (Ducati Vr46) si scalda. "Stiamo arrivando al top". Buon divertimento.

La bella notizia riguarda comunque Jorge Martin che domani volerà dal Qatar a Madrid. Il pilota Aprilia si sottoporrà a un primo controllo medico nell’ospedale spagnolo per verificare il rientro del pneumotorace e la riduzione delle fratture (otto) alle costole.

Il programma. Ogg libere MotoGp alle 10.45 e prequalifiche alle 15. Domani: qualifiche MotoGp alle ore 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: Moto3 ore 11; Moto2 ore 12.15; MotoGp ore 14. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.