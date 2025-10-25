Gran Premio Storico 2026. Il Mugello celebra la F1

Un periodo storico – fra i più belli della Formula 1 - che rivive per riproporre emozioni e ricordi. Il prossimo anno, dal 2 al 4 ottobre 2026, l’Autodromo internazionale del Mugello ospiterà la prima edizione del Gran Premio Storico d’Italia che, nell’intenzione degli organizzatori, dovrà diventare un appuntamento fisso. Vi prenderanno parte oltre 200 vetture, tra le quali oltre 70 monoposto di F1 che hanno gareggiato dagli anni Sessanta ai primi del Duemila. E la suggestione sarà garantita dal fatto che in quel contesto sarà reso omaggio a un decennio leggendario nella storia della Scuderia Ferrari, dal 1996 al 2006, con 87 vittorie, 5 titoli mondiali piloti e 6 costruttori collezionati dalla Casa di Maranello: trionfi che portano la firma di piloti entrati nel mito: da Schumacher a Irvine, da Barrichello a Massa. L’ufficializzazione è avvenuta ieri in occasione delle finali mondiali Ferrari 2025 in corso di svolgimento nell’impianto.

"Il Gran Premio – spiega Paolo Poli, direttore dell’Autodromo – è stato ideato per celebrare il ricco patrimonio automobilistico italiano, in particolare quello legato alla Ferrari. Ed è un privilegio poterlo organizzare, sotto l’egida dall’Automobile Club d’Italia, su questo prestigioso tracciato inaugurato nel 1974 e diventato il circuito permanente più sostenibile al mondo". "Firenze plaude alla decisione di aver portato un evento di questo prestigio al Mugello, che contribuirà fra l’altro anche ad incentivare i progetti sul turismo sportivo sui quali stiamo lavorando da tempo", ha aggiunto l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. Nell’occasione Poli ha aperto infine uno spiraglio sul ritorno della F1 nell’impianto: "Nel momento in cui dovesse ripresentarsi questa possibilità noi saremo pronti".

Franco Morabito