Grande festa al Torri. Softball Modena, Piancastelli testimonial . La rinascita del progetto dopo oltre 20 anni

Grande Fiesta al Torri di Modena per lo sport modenese con Erika Piancastelli stella gialloblu del softball internazionale, catcher olimpionica a Tokio 2020. Gradita ospite testimonial delle ragazze del rinato softball Modena, dopo oltre 20 anni. Come detto una nuova struttura agonistica coordinata: Under 13, Under 16, manager Brandoli, De Renzi, Selvaggi Panizza. Bellissima atmosfera in una torrida giornata, con attore principale l’idolo delle ragazze Erika Piancastelli. Una giornata particolare attesa rinviata piu volte per impegni di Erika. Con grande affetto sincero si è calata nel messaggio di sport anche la madre ’madrina’ del softball modena Lory Auletta, buon sangue non mente, olimpionica Sidney coach nazionale Under 18. Tra abbracci, foto di rito, il gemellaggio prevede in futuro anche un incontro tecnico Erika e Lory al Torri.

Erika da promessa voleva giocare almeno due gare, nel team di mamma Lory coach Collecchio. Oltre atteso incontro con le giovani promesse del nuovo softball gialloblu. Dopo aver iniziato a 7 anni a 29 anni come nelle favole, torna in campo con la maestra di sport. Con grandi frutti agonistici culminati a inizio carriera con corona per 4 volte, come miglior giocatrice college usa. Come scritto sulla stampa vive con la valigia sempre in mano, tra tre continenti: Giappone, America, Italia. Con una filosofia di sua regola di vita “Gioco solo perche’ mi diverto, anche dopo piccole soste annuali, non vedo ora di tornare in campo, per un sano positivo stimolo di sport”. Per una stagione agonistica che inizia a marzo nella serie A in Giappone negli Stars Kyoto rivelazione del torneo. Nella prima sosta, come da programma gioca nel nuovo campionato di softball estivo, dopo oltre 20 anni negli stati uniti.

"Alla seconda sosta annuale – cosi Erika – torno subito nella mia Modena – vuol dire famiglia, che sento molto appena scesa dall’aereo. Per me senso di liberta tutta ossigeno, con mamma e papa, anche se sto giocando tra i continenti, arrivo in pace libera e rilassata, una vera medicina da vivere intensamente. La rimpatriata - con le ragazze del softball modena – è vera gioia allo stato puro". Dopo le due gare col Collecchio di serie A, per la gioia di mamma Lory, rientra subito nel campionato Usa. Con ritorno in Italia a settembre in maglia azzurra, per gli Europei in Olanda. Subito il rientro in Giappone, play off col Kyoto, sognando l’attesa finale nazionale.

Giorgio Antonelli