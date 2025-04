Grassina trionfa nel campionato provinciale: Allievi conquistano i Regionali

Allievi provinciali del Grassina superstar. Vincono il girone C del campionato provinciale di calcio giovanile Figc-Lnd e conquistano i Regionali. Grande gioia rossoverde per la strepitosa affermazione che premia l’ottimo lavoro di tutto lo staff direttivo e tecnico. Una conclusione in crescendo da parte degli Allievi A provinciali (Under 17), che trionfano in un girone equilibrato e con diverse formazioni di valore. La vittoria (3-1) sul campo della Resco Reggello nell’ultima partita di stagione, ha sancito questa classifica finale (le prime tre posizioni): Grassina 66, Pontassieve 64, San Donato Tavarnelle 62.

Queste le parole del direttore sportivo del settore giovanile del Grassina, Simone Verniani: "Un grande finale di stagione, per un gruppo di qualità unito da amicizia e attaccamento ai colori sociali, che è stato costruito anno dopo anno assemblando tanti giocatori. Non eravamo i favoriti, ma alla fine è venuto fuori il cuore e l’anima di questa formazione raggiungendo questo risultato straordinario. Rimarrò sempre grato a tutti i ragazzi, al mister Mirko Torrini, ai dirigenti e al direttivo, a tutti coloro che hanno contribuito a questa vittoria. Una società in crescita che punta molto sul settore giovanile e la scuola calcio nell’ottima struttura sportiva dello stadio Pazzagli a Ponte a Niccheri. E ora avanti tutta verso nuovi traguardi". Ai giovani rossoverdi arrivano le congratulazioni da parte dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli e della Delegazione Provinciale Figc-Lnd.

La rosa. Allievi provinciali del Grassina. Portiere: Fantappiè Francesco. Difensori centrali: Decani Samuele (capitano), Del Buono Leone, Carlesi Valerio, Colomo Bernardo, Bracciotti Lapo. Esterni: Cai Edoardo, Baldini Francesco, Giangreco Diego, Torrini Duccio. Centrocampisti: Magnelli Marco, Baldini Duccio, Signorini Niccolò, Chiesi Tommaso, Vannetiello Ruggero. Trequartisti: Venni Tomas (vice capitano), Rigucci Sascia. Attaccanti: Balducci Dario, Pedone Samuele. Allenatore: Torrini Mirko. Accompagnatori: Giangreco Fausto, Fantappiè Stefano, Chiesi Francesco. Direttore sportivo settore giovanile Simone Verniani.

Francesco Querusti