Grifo al Curi, è la notte da non sbagliare. Giunti: "Una gara che potrà risollevarci"

A Pian di Massiano nell’ultima settimana è passato un ciclone che ha spazzato via tutto, allenatore (Braglia) e il direttore dell’area tecnica Mauro Meluso. La società argentina di Faroni ha deciso di ricostruisce il Perugia affidandosi al passato, a chi ha vestito la maglia biancorossa e a chi ha riportato il Perugia nel calcio più importante.

In panchina è arrivato Giovanni Tedesco, ex capitano del Grifo che ha scritto pagine indimenticabili della storia biancorossa, mentre dell’area tecnica se ne occuperà Riccardo Gaucci che non ha bisogno di presentazioni. Quello che però resta, dopo il ciclone, è la situazione disastrosa del Perugia in campo: 3 punti in classifica dopo dieci giornate. La partita di stasera contro il Livorno dell’ex Formisano si preannuncia carica di significati: per il Grifo è una gara di vincere assolutamente. E se lo scossone in campo non arriva neppure ora, ci sarà veramente da preoccuparsi.

"Per noi sarà una gara importantissima perché ci potrà dare modo di risollevarci: è una grande opportunità per tutti noi – racconta Giovanni Giunti alla vigilia del confronto – . Il mister ha riportato entusiasmo. Conosce l’ambiente e ha scritto pagine importantissime in questa città. Ci sta trasmettendo questo e sono sicuro che faremo una grande partita". In questa settimana Tedesco ha provato e visto all’opera tutti i biancorossi, la certezza sarà che il Perugia proverà a risollevarsi con la difesa a quattro. "L’allenatore ha cercato di trasmetterci quello che lui ha vissuto da calciatore. Ci sta facendo capire l’importanza di vestire questa maglia".

Al Curi ci sarà un bel pubblico: in tanti hanno partecipato in questi giorni alle sedute di Tedesco. "Ai tifosi del Perugia dico solo grazie, perché ci sono sempre stati – conclude Giunti – . Fino ad ora siamo stati al di sotto delle aspettative e speriamo di regalargli una gioia nella partita con il Livorno".

Adesso non resta che iniziare il campionato.