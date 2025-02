Grifo allergico ai viaggi: urge invertire il trend. Adesso tre gare su quattro sono in trasferta

Serve cambiare in fretta. Lo chiede il calendario. Il Perugia nelle prossime quattro gare ne giocherà tre lontano da casa. Il Curi, fino alla gara con la Vis Pesaro, è stato un buon rifugio per rimediare alla mancanza di risultati fuori. I biancorossi in trasferta hanno un cammino sconfortante: per mille ragioni, ma i numeri sono veramente impietosi lontano dal "Curi". Basti pensare che il Grifo è a secco da quasi tutto un girone: l’ultima vittoria è datata 20 ottobre, in casa dell’Ascoli. Poi quattro punti in otto partite.

Uno dei problemi (di sicuro rilievo, forse il principale) potrebbe trovare a breve una soluzione: a partire da oggi l’allenatore biancorosso, Lamberto Zauli, dovrebbe iniziare a vedere la luce, a partire dal rientro di Seghetti, fuori dai giochi dalla fine del 2024. E poi ci sono gli ultimi arrivati che potrebbero portare almeno un po’ di freschezza in una rosa alquanto affranta. Con una rosa più completa i viaggi lontano dal Curi fanno meno paura.

Il Perugia inizia con il viaggio a Lucca, in quello che oggi è uno scontro diretto a tutti gli effetti, visto che la Lucchese, con il successo nell’ultimo turno di campionato è salita a quota 26, al quintultimo posto in graduatoria. Dopo il posticipo di Lucca i biancorossi se ne andranno in Liguria in casa di quella che oggi è la prima in classifica che in casa ha vinto nove gare su tredici disputate.

Dopo le due trasferte consecutive, il Perugia torna al "Curi" in una sfida sentita, tra due presunte big che invece annaspano: lunedì 3 marzo sotto i riflettori arriva l’Ascoli che oggi ha un punto in più rispetto ai biancorossi. Quattro gare che valgono una fetta importante di campionato si chiuderà in trasferta contro il Milan Futuro reduce dal ko con la Lucchese che potrebbe costare la panchina a Daniele Bonera.