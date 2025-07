Grifo-Bacchin, manca l’intesa. Braccio di ferro sul futuro

Il Perugia viaggia su più binari. Da una parte ci sono le operazioni da chiudere in fretta, dall’altra le questioni in sospeso da definire al meglio. E tra queste c’è quella che riguarda Luca Bacchin. L’esterno classe 2003 è al centro di un caso. Bacchin, arrivato un anno fa proveniente dalla serie D, nella passata stagione ha disputato metà campionato al Perugia (non sfigurando) per poi passare alla Pianese con l’altra metà di stagione da protagonista, con gol e assist. Il giocatore dopo l’ottima parte in Toscana ha acceso i riflettori su di lui: da una parte c’è l’ex allenatore del Grifo e della Pianese, Alessandro Formisano che preme per portarlo al Livorno, sua nuova squadra, poi ci sono altri club di serie C e anche un paio di neo promosse in B (Pescara e Entella) che avrebbero fatto un sondaggio per valutare la possibilità di un trasferimento.

E infine c’è il Perugia che, forte del contratto per altri due anni, vuole decidere il futuro dell’esterno senza fretta. Il Grifo vorrebbe portare Bacchin in ritiro in Argentina per farlo valutare al tecnico Cangelosi che non ha avuto modo di vederlo all’opera, visto che al suo arrivo Bacchin era già alla Pianese. Ma la valutazione non implica una conferma certa, mentre il giocatore ha delle richieste da parte di squadre che lo hanno già valutato e sono pronte a scommettere su di lui.

Di questo e non solo il diesse Mauro Meluso ieri ha parlato con l’agente del calciatore che è arrivato a Perugia, nella sede del Grifo per fare il punto della situazione. Sul piatto diversi argomenti: la possibilità di una cessione e anche l’adeguamento del contratto. Il calciatore, un anno fa, proveniendo dalla serie D, ha accettato un ingaggio piuttosto basso, vista l’occasione di poter giocare al Perugia in Lega Pro. Ora il giocatore chiede un adeguamento che la società biancorossa sembra pronta a valutare ma anche in questo caso solo dopo il ritiro in Argentina. Bacchin vorrebbe poter accettare da subito una situazione certa, in cui le valutazioni sulle qualità sono già state compiute. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo faccia a faccia ma il Perugia è fermo sulla sua volontà di portarlo in ritiro.

Intanto proseguono le trattative per Corsinelli e La Mantia, due giocatori che avrebbero già un accordo di massima con la società. Per arrivare all’attaccante il Perugia vorrebbe avere la liquidità della cessione di Seghetti: sul giovane marchigiano ci sarebbero la Reggiana, il Padova e lo Spezia.