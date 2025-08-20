Grifo, cercasi successo alla prima giornata. Con Battistini in C e Alvini in B le ultime volte

La vittoria alla prima giornata nel campionato di serie C manca dalla stagione 2012-2013. È giusto ricordare che i precedenti non sono tantissimi, visto che nell’era Santopadre il Perugia ha disputato diverse stagioni di serie B (ben otto), ma è altrettanto giusto sottolineare che i numeri non sono esaltanti. E il tabù prima giornata andrà sfatato venerdì nel match che apre la stagione contro la squadra neo promossa, Guidonia.

Il successo del 2012-2013 è datato 3 settembre 2012 con Battistini (che in corsa fu sostituito da Camplone) contro il Benevento nel posticipo del Curi. Vittoria per 2-1 con le reti di Rantier e Ciofani. La stagione successiva, fino al campionato 2020-2021 i biancorossi hanno disputato il campionato di serie B. Il 27 settembre 2020, dopo l’amaro ritorno in Lega Pro, prende il via la stagione di Fabio Caserta al Perugia, conclusa con la vittoria del campionato. All’esordio il Grifo, in casa, viene fermato dal Fano con il risultato di 2-2: per i biancorossi reti di Melchiorri e Kouan. Il Perugia torna in B e si registra l’ultima sfida vinta all’esordio in assoluto: la squadra di Alvini con un blitz espugnò il campo di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone grazie alla rete di Murano.

Tornando alla serie C, i biancorossi frequentano la categoria dopo la retrocessione della stagione precedente. Alla prima giornata il Perugia di Francesco Baldini (1 settembre 2023) non va oltre lo 0-0 nella trasferta sul campo della Lucchese.

Il campionato successivo, cioè quello che si è appena conclusa, alla prima giornata di campionato la squadra di Alessandro Formisano, contro la neo promossa Pianese, a Piancastagnaio, ha riportato un punto al termine del rocambolesco 3-3. Per il Grifo reti di Ricci, Polizzi e Montevago.

Per il bomber del Perugia fu gol all’esordio. Una nota di buon auspicio in vista della sfida contro un’altra neo promossa venerdì, stavolta al Curi.