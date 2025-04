Grifo dai due volti: Cangelosi quale sceglierà?. Nodo-mediana, Joselito in dubbio per Arezzo

Saranno le certezze acquisite nelle ultime settimane o il coraggio di osare da subito a prevalere sulle scelte da compiere per la partita di domani sul campo dell’Arezzo? Vincenzo Cangelosi, contro il Pineto, è partito con il freno a mano tirato per poi schiacciare sull’acceleratore. Scelte che lo hanno premiato, con il Perugia che in quarto d’ora, nella fase finale di match, ha assestato tre colpi alla squadra abruzzese. Rispetto all’ultima gara al Curi, Cangelosi avrà in più Leo e Dell’Orco, con Di Maggio più pronto, mentre dovrà rinunciare a Giraudo, squalificato e con qualche dubbio legato all’impiego di Joselito. Il centrocampista ieri non si è allenato con la squadra, già non era al meglio contro il Pineto (è entrato nella ripresa), in più avrebbe rimediato una botta che lo lascia in bilico per il derby. Due le soluzioni più percorribili: il 3-5-2 e il 4-3-3. Magari entrambe come nell’ultima gara.

C’è da dire che il Perugia è chiamato anche alle prove generali play off. Nel caso in cui dovesse entrare nella griglia, nei primi turni giocherà gara unica in trasferta. Quindi dovrà solo vincere per andare avanti, non è quindi escluso che il tecnico decida di schierare una squadra più aggressiva sin da subito. Nel caso in cui dovesse essere 4-3-3, davanti a Gemello potrebbero trovare spazio Mezzoni a destra, Amoran e Riccardi al centro e Dell’Orco a sinistra (ma anche Riccardi e Dell’Orco al centro con Leo a sinistra e Amoran in panchina). A centrocampo, invece, potrebbero partire Giunti, Torrasi e Broh, con ballottaggi per il tridente. Cisco (Matos), Montevago e Kanoute potrebbero essere i favoriti. Nel caso in cui l’idea fosse quella di iniziare soft, nella difesa a tre troverebbero spazio Amoran, Riccardi e Dell’Orco, con Mezzoni e Leo (o Lisi) sulle fasce, stesso centrocampo e con una coppia di attaccanti da scegliere. Matos (o Seghetti) e Montevago favoriti. Ipotesi e soluzioni non mancano. Oggi, nell’ultima seduta, spazio alla cura dei dettagli.