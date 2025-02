Grifo, finale amaro: 4 punti persi nel recupero. Zauli: "Ci complichiamo la vita da soli"

Cinque gol in pieno recupero, nessuno come il Perugia. Tra leggerezze, distrazioni, letture sbagliate, voglia di vincere, il Grifo ha perso quattro punti dopo il novantesimo. Un’esagerazione. "Ci complichiamo la vita da soli – ha dichiarato Lamberto Zauli dopo la beffa contro la Vis Pesaro – . Già le partite sono difficili e noi non possiamo permetterci di aiutare le squadre avversarie. Nel momento migliore è arrivata l’espulsione, commettiamo ingenuità incredibili e anche stavolta siamo qui a commentare un gol preso all’ultimo che sa di beffa. Fa male, senza dubbio".

Irrilevante la rete nel recupero a Carpi nella sconfitta dell’andata con il risultato già sull’1-0, mentre pesante il gol da due punti che il Perugia di Zauli, alla tredicesima, ha subito a Legnago coi biancorossi sul 2-1. Irrilevante in classifica, ma comunque un segnale, la rete del Campobasso al Curi con il Grifo in vantaggio di due reti, mentre due punti pesanti i biancorossi li hanno persi a Gubbio (ventitreesima giornata), con i rossoblù che hanno segnato l’1-0 al 92 e altrettanto quella al 94’ della Vis Pesaro al Curi.

"Non possiamo regalare le partite come stiamo facendo ultimamente. Fa male perché siamo ingenui e non ci è bastato esserci scottati una volta. Questa mancanza di scaltrezza fa male, perché la squadra non merita la sconfitta ma arriva per mancanza di mestiere e lettura del momento. Si buttano via punti che invece possono fare la differenza – ha aggiunto Zauli – Ora è inutile piangerci addosso, continueremo a lavorare ed il nostro impegno è totale. Non lo sto dicendo per difendere me stesso, ma la serietà dei miei giocatori. Mi piace mettermi in gioco, non voglio parlare di quello che sarà. Metto la faccia dopo questa brutta sconfitta. Ognuno si deve giocare sul campo la possibilità di continuare un’esperienza. Lo faccio con la massima serietà e trasparenza".