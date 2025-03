Grifo, futuro da scrivere. Cangelosi indica la via: "Le prossime partite ci diranno chi siamo»

"Le prossime partite ci diranno dove possiamo arrivare". Vincenzo Cangelosi brinda con un successo la sua prima al Curi. Dopo aver lasciato i punti nel recupero, al debutto di Chiavari, conquista l’intera posta al 91’ contro l’Ascoli. Strappa così un sorriso all’ambiente biancorosso che non festeggiava una vittoria da quasi due mesi.

"Se ci credevo? Fino a quando non finisce normale farlo. Anche lo scorso anno mi è capitato di vincere partite che sembravano indirizzate sul pari – confida il tecnico – . Sono soddisfatto perché la squadra è partita con il piglio giusto e perché i ragazzi ci hanno messo tanto cuore".

Il Perugia, con l’avvento del nuovo allenatore ha cambiato abitudini: in programma sono state inserite anche doppie sedute di allenamento.

"Ho visto intensità e voglia di fare la partita. Sui meccanismi è chiaro che ci vuole tempo, ma nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa che avevamo provato. La squadra era abituata a giocare palla addosso e in dieci giorni non è facile cambiare. Ci vuole tempo. Io voglio che si giochi maggiormente negli spazi e si corra senza palla. Di tempo noi ne abbiamo però poco e dobbiamo cercare di lavorare tanto in allenamento".

Il Perugia assapora il gusto della vittoria che arriva nel momento chiave della stagione. A ridosso di una gara sulla carta abbordabile e alla vigilia di un doppio confronto interno. Il Grifo con i tre punti è uscito dalla zona play out che comunque sarà ridisegnata con la penalizzazione della Lucchese. Inoltre un successo con il Milan creerebbe un divario di 13 punti con la penultima e quindi una bella ipoteca sulla salvezza. Senza contare che un successo porterebbe il Grifo vicino alla zona play off. "Ora possiamo lavorare più serenamente – ha spiegato Cangelosi – . Dobbiamo continuare su questa strada perché prima ci allontaniamo da questa zona prima possiamo ragionare diversamente. Dobbiamo andare avanti e vedere cosa succede. La vittoria contro l’Ascoli ci consente di lavorare con maggior tranquillità. Le prossime partite ci diranno dove possiamo arrivare. In questo momento l’obiettivo primario è allontanarsi dalla zona calda della classifica".