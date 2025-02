Grifo-Giugliarelli, è addio dopo otto anni. In arrivo la rescissione consensuale

Jacopo Giugliarelli lascia il Perugia. Dopo otto anni il direttore sportivo biancorosso chiude con la società di Pian di Massiano. La decisione arriva dopo la sconfitta di Lucca: il presidente Faroni e il dirigente Meluso decidono per l’esonero di Zauli, Giugliarelli non condivide la scelta. Non è certo Vincenzo Cangelosi la causa della rottura, ma la scelta di cambiare guida tecnica. Giugliarelli, che aveva portato in biancorosso Zauli, avrebbe presumibilmente percorso un’altra strada per provare a ritrovare i risultati perduti. Strada che non era quella di esonerare l’allenatore. Il direttore sportivo ha scelto quindi di fare un passo indietro e di trovare un accordo con la società biancorossa con la quale comunque non ci sarebbe stata sintonia totale. Nelle prossime ore, infatti, le parti firmeranno una rescissione contrattuale.

Il Perugia perde un dirigente preparato e competente che negli anni si è meritato sul campo le promozioni che ha ottenuto. Arrivato a Pian di Massiano nel 2017-2018 si è occupato della gestione del vivaio, fino alla promozione firmata Santopadre a responsabile del settore giovanile biancorosso nell’estate del 2020. Nell’estate 2023, quella subito dopo la retrocessione in serie C e le battaglie contro il Lecco, il presidente Santopadre lo promuove direttore sportivo biancorosso, titolo che prende ufficialmente nel gennaio della passata stagione.

Con il cambio di proprietà Giugliarelli resta al suo posto, a fine ottobre arriva Mauro Meluso con il quale c’è stata collaborazione fino all’ultimo turno di campionato. Anche se l’arrivo del dirigente ex Lecce e prima ancora il cambio di proprietà estivo hanno limitato il lavoro del dirigente.

Le parti hanno avuto già un contatto che porterà alla rescissione consensuale del contratto che era in scadenza a fine anno. Si chiude un ciclo importante per Jacopo Giugliarelli ma sicuramente, presto, se ne apriranno altri.