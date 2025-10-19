Grifo, il tempo dei passi falsi adesso è finito: "Svegliamoci, almeno nervi e orgoglio"

Stavolta Piero Braglia non fa sconti a nessuno. Si prende le sue responsabilità "da quando sono arrivato non ho fatto altro che perdere", ma chiama in causa anche la squadra "non si può uscire dal campo sconfitti e senza neppure un’ammonizione". Oggi c’è una gara, a Pineto, inutile ripetrelo, che il Perugia deve vincere. "Sei sconfitte di seguito credo non sia mai successo – spiega – qualcosa ci deve scattare dentro. Abbiamo apprezzato il comunicato dei tifosi: è doveroso da parte nostra dare il massimo e non il minimo. E se lo fai si vede. È arrivato il tempo di dimostrare che non siamo quelli che fanno solo sconfitte, mi appello all’orgoglio dei ragazzi".

Cosa è che non va?"C’è un qualcosa che blocca questi ragazzi, che li impaurisce. Io un’idea me la sono fatta, non la dico ma i ragazzi lo sanno. A calcio oltre che con la tecnica o la tattica si gioca col cuore, coi nervi, con le motivazioni. Da quello che vedo mi aspetto una svolta ogni giornata. Se non sarà così staremo a vedere. Non nascondo la testa sotto la sabbia. Ora dobbiamo dimostrare, non lo sto facendo io visti i risultati, ma neppure la squadra che non sta andando al massimo delle sue potenzialità. Ti alleni bene e poi puntualmente vedi che vanno al minino, non prendiamo ammonizioni, perdiamo contrasti, stiamo toppando tutte le aspettative".

In base a cosa compirà le scelte in questa sfida delicata?"Sto cercando fare una squadra che diventi tosta, che diventi di categoria. Domenica ho scelto di giocare con 3 sotto punta ma poi alla fine non abbiamo prodotto grandi occasioni, a parte i primi 20 minuti. Poi alla prima difficoltà ci siamo sgonfiati. Capisco che quando perdi tante partite, viene meno anche la sicurezza e la fiducia ma bisogna anche capire che bisogna darsi una svegliata da subito. Nessuno ci chiede cose impossibili, ma di fare il nostro lavoro e dimostrare di essere capaci di farlo".