Grifo in crisi: ora la panchina è a rischio. Stamattina si decide sul futuro di Zauli

Lungo confronto per decidere il futuro. Prima i dirigenti hanno incontrato squadra e staff tecnico, poi si sono ritrovati, lontano dal Curi, per fare il punto della situazione. La società sta prendendo in considerazione tutte le ipotesi e sta valutando tutte le soluzioni. Anche quella di sollevare dall’incarico Lamberto Zauli. Il tecnico biancorosso ieri pomeriggio era allo stadio, ha diretto la seduta di allenamento in vista della prossima trasferta sul campo della capolista Virtus Entella.

Al campo era presente il presidente Faroni, insieme ai direttori Meluso e Giugliarelli. Al termine della seduta i dirigenti del Perugia si sono riuniti per decidere cosa fare. I numeri sono contro Zauli, ma non mancano le attenuanti, su tutte una squadra dimezzata dagli infortuni. Ma i risultati negativi arrivati a tempo scaduto o con la squadra dimezzata non hanno portato a riflessioni sulla conferma del tecnico in panchina, è la gara di lunedì ad aver fatto sorgere qualche dubbio alla proprietà.

La squadra sta scivolando sempre più in basso: poco conta se la Lucchese sarà penalizzata e che oggi non farebbero i play out vista, il Perugia valuta tutte le situazioni. La scelta della società biancorossa se confermare Zauli o se cambiare arriverà oggi, prima della seduta di allenamento programmata per il pomeriggio.

Sarà che la società aspetta una risposta da un altro allenatore? Questo potrebbe essere il motivo dello slittamento sulla decisione in merito alla panchina. Sta di fatto che se la società dovesse confermare Zauli dovrebbe prendere qualche provvedimento nei confronti della squadra, deludente in molti dei suoi interpreti. Sarà una lunga notte: la stagione è nata storta e certo il presidente Faroni non avrebbe mai immaginato di dover fronteggiare una crisi di risultati di questa portata. Doveva essere un anno di transizione, si sta rivelando una stagione a dir poco tormentata.