Grifo, in difesa si riparte da basi solide. Caccia a quattro pedine: priorità a destra

Interventi significativi in difesa. Un lavoro importante, pur ripartendo da basi solide. Quattro pedine verso la conferma, altre quattro da reperire sul mercato per avere un pacchetto arretrato solido e affidabile da mettere a disposizione di Vincenzo Cangelosi. Il Perugia potrà ripartire da Riccardi, che dal suo arrivo a gennaio ha dimostrato di essere affidabile e puntuale. Avrà la possibilità di godersi Lewis che, dopo una stagione solo da spettatore si è ripreso da tutti gli infortuni e si è sottoposto ad accertamenti specifici che ne hanno garantito il pieno recupero. Poi potrà contare su Dell’Orco (in scadenza 2027) che dopo l’ennesima stagione falcidiata da assenze, confida di poter far vedere il suo valore. E infine riparte da Giraudo sulla fascia sinistra.

E su questa base, davanti a Gemello (che ad oggi è il portiere del Perugia anche per la prossima stagione), il diesse Meluso costruirà il pacchetto arretrato. Intanto la priorità legata al terzino destro, pedina assente nello scacchiere del Grifo dopo la partenza di Mezzoni che rientra al Napoli. Il dirigente va a caccia di un giocatore abituato alla difesa a quattro, che sarà il modulo di ripartenza del Grifo di Cangelosi. La fascia destra sarà completata da un giocatore duttile, che possa giocare al centro e anche sulla fascia, come Leo, impiegato ovunque nella stagione scorsa. Anche a sinistra dovrebbe essere la stessa cosa: ci sarà un giocatore (come Dell’Orco) più strutturato fisicamente di Giraudo che potrà tornare utile anche al centro.

Il Perugia completerà la sua ricerca con un centrale di ruolo. Da capire se il club proverà a bussare alla porta del Parma per chiedere la possibilità di avere ancora Amoran per un altro anno di prestito. Cangelosi lo conosce, il giocatore è cresciuto parecchio nella seconda parte di stagione. Ma se il mercato offrirà qualcuno che Meluso e Cangelosi riterranno più pronto, il Perugia non si tirerà indietro.