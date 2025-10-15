Grifo in pericolo, si muove anche la città. Quella di Ravanelli tra le mosse allo studio

La situazione è critica, la squadra resta impantanata in fondo alla classifica, la società è invece impantanata dentro situazioni che vorrebbe cambiare ma che non può. E allora anche la città si muove in soccorso di un Grifo in pericolo.

Si tratta di operazioni che poco hanno a che vedere con il pallone in campo e con i punti in classifica, ma che possono dare una scossa per cambiare marcia. Il Perugia ha contattato Fabrizio Ravanelli per sondare la sua disponibilità per un ruolo in società, l’ex attaccante, ancora legato all’Olymique Marsiglia, vorrebbe rientrare al Perugia ma ci sono diversi nodi da sciogliere. E allora è scesa in campo anche la sindaca che nell’estate 2024 aveva spinto e poi avallato il cambio di società.

Vittoria Ferdinandi, come ha riportato Retesole, ha pranzato con Penna Bianca in un ristorante del centro. L’argomento è stato il Grifo: sotto la lente, il ruolo, l’aiuto che può arrivare e anche l’aspetto economico. Il passo successivo potrebbe essere un contatto tra la sindaca di Perugia e la società per capirne le possibilità di riuscita.

Intanto ieri si è discussa a Roma la causa legata alla vincenda “closing“ con l’ex presidente Santopadre che lamenta il pagamento solo parziale delle quote. Serviranno alcuni giorni per il verdetto di quella che potrebbe essere la prima di altre questioni legali.

Intanto la squadra è tornata ad allenarsi in vista della sfida di domenica sul campo del Pineto. Buone notizie arrivano da Angella, tornato in gruppo, differenziato per Matos (precauzionale) e Kanoute (in dubbio per la prossima sfida). In dubbio anche Bacchin che è alle prese con un problema ad un piede (con il Rimini era in tribuna). Oggi i biancorossi sosterranno una seduta di allenamento, domani potrebbe essere valutata la possibilità di un test amichevole per provare a trovare la soluzione migliore per affrontare il Pineto.