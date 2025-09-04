Grifo, la difesa è "corta". Attacco con pochi gol

La rosa corta era un obiettivo di Vincenzo Cangelosi. ma presumibilmente il tecnico sperava fosse più "equilibrata". Perché il Grifo che parte dopo il mercato appare carente in alcune zone del campo. Intanto in difesa. Già, perché Lewis non ha ancora giocato una partita ufficiale dopo il lungo stop, Angella e Dell’Orco sono lussi per la categoria ma non possono (stando ai numeri) garantire un campionato intero sempre al top, Nwanege avrebbe bisogno di crescere, come ha dimostrato nelle prime due apparizioni. E poi c’è Riccardi, l’unico, sulla carta senza macchia. Un pacchetto arretrato corto che può essere compensato dalla duttilità di Giraudo e Calapai nel caso in cui Cangelosi volesse proporre la squadra con la difesa a tre. Senza contare la questione portiere: alle spalle di Gemello (che ha iniziato benissimo la stagione) ci sono un giovane, Moro, e un giovanissimo, Vinti che ha 16 anni.

Il reparto di centrocampo è, all’apparenza, quello più completo, ma manca il regista "giusto" per il 4-3-3. Nella passata stagione Cangelosi ha proposto Joselito, ma a fine campionato il tecnico ha preferito spostarlo, lasciando il ruolo a Torrasi, oppure ha optato per la mediana a due. Oltre a Tumbarello, che ha conquistato una maglia da titolare, il mercato ha portato in rosa il giovane Terrnava, tutto da scoprire tra i grandi.

E poi c’è l’attacco. Le prime punte sono Montevago, il giovane Giardino e Ogunseye. Montevago nella passata stagione ha superato la doppia cifra con 15 gol, Ogunseye è andato in doppia cifra solo nella stagione di Foggia (11 gol), nelle ultime due si è invece fermato a quota 4. Mentre Giardino, la stagione scorsa con la Primavera del Venezia si è fermato a 7. I gol dalle fasce? Manzari, l’ultima volta in C col Monopoli ha realizzato 9 gol, Bacchin un anno fa, tra Perugia e Pianese ne ha fatti quattro, Kanoute si è superato solo a Taranto con 8, Matos invece si sa non è un goleador.