Grifo, l’ora della svolta: "Aggressivi e coraggiosi"

"Puntiamo a vincere perché i tre punti ci avvicinerebbero a quello che è l’obiettivo minimo che poi ci consentirebbe di lavorare in funzione di qualcosa di più". Vincenzo Cangelosi prepara la sfida al Legnago Salus. "Una squadra abituata a lottare, hanno la mentalità giusta, non molla mai, attenta, ha messo in difficoltà formazioni importanti. Mi aspetto una gara complicata – spiega ancora l’allenatore biancorosso – Noi dovremo cercare di creare di più e sfruttare meglio quello che creiamo. A prescindere dai moduli, dobbiamo essere coraggiosi e aggressivi. Dobbiamo cercare fin dall’inizio di comandare la partita ed andare avanti".

La squadra ha intrapreso la straga giusta. "La parte più importante l’hanno fatta i giocatori dandomi piena disponibilità: io ho cercato di mettere la mia esperienza avendo vissuto tanti campionati a fianco di una persona che mi ha insegnato tanto. Ho cercato di portare serenità e semplicità, con i risultati i ragazzi hanno trovato più convinzione. Ancora non abbiamo fatto niente, c’è molto da fare, mi auguro che nelle prossime partite riusciremo a fare ancora meglio. Dicono che sono troppo tranquillo, addirittura moscio, ma io devo portare serietà e vado avanti così. Tutti stanno dando il massimo per cercare di mettermi in difficoltà, ci sono tante scelte e sta me fare quelle più giuste, e cercare di fare meno danni".

Il Perugia lavora sull’attacco. "Stiamo lavorando sulla fase offensiva, perché accompagniamo poco, dobbiamo arrivare con più uomini per riempire più l’area".

Oggi il Legnago Salus, tra otto giorni il derby con la Ternana col nodo diffidati. "Angella ha lavorato bene, devo fare alcune valutazioni. Ci sono giocatori che hanno giocato già due partite consecutive, ci sono anche i diffidati. Valutiamo tutto".