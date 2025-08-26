Grifo-mercato, il conto alla rovescia è partito. In attesa di notizie Cangelosi richiama Giardino

Il conto alla rovescia è partito ormai da un po’. Siamo veramente alle battute conclusive di un lungo mercato che a Pian di Massiano non è mai decollato. Le trattative chiuderanno lunedì alle 20, il Perugia deve ancora intervenire per tamponare lacune che si sono rivelate più evidenti con le prime gare ufficiali. In attesa di capire quelle che saranno le direttive della società, il tecnico Cangelosi ha richiamato in prima squadra Giardino.

Il giovane attaccante della Primavera, in occasione della prima sfida di campionato, non era stato convocato ed era rimasto con la squadra di Giorgi impegnata nel San Marino talent Cup. Mentre il Grifo arrancava contro il Guidonia, Giardino ha realizzato una doppietta con la Primavera. Non può essere il classe 2007 la soluzione del problema offensivo del Perugia, ma intanto l’allenatore si cautela in attesa che arrivino le notizie di mercato. Ora sono sette i giorni che restano per concludere le trattative, di mezzo c’è la seconda gara di campionato, sabato con il Bra.

Il Perugia aveva in agenda tre entrate da portare a termine, pare che adesso saranno solo due. Sicuramente il direttore Mauro Meluso riceverà l’ok per l’esterno destro, di piede mancino, che il diesse ha ormai definito da tempo, poi ci sarebbero anche le operazioni in entrata per il centrocampista (il club aveva fermato Davide Petermann che visto il silenzio degli ultimi giorni potrebbe anche tornare a Foggia) e per la punta da affiancare a Montevago. Ci sarà da capire in quale ruolo il Perugia farà marcia indietro. Nel caso in cui la società non dovesse centrare la trattativa per il regista non si esclude il rientro in rosa di Paolo Bartolomei, fuori dal progetto tecnico a inizio estate insieme a Francesco Lisi. Non resta che attendere. Ancora. Per poi tirare le somme.