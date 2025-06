Grifo, nuova proposta per Angella. Collaboratore nel ’team’ di Meluso

Manca poco più di un mese alla ripresa della preparazione e il Perugia getta le basi. Il diesse Mauro Meluso è al lavoro per colmare le lacune più evidenti e anche per sistemare le questioni pendenti. Per questioni pendenti si intendono le posizioni dei calciatori che non rientrano nei piani per la prossima stagione, perchè la società vuol provare a riequilibrare l’età della rosa che nel campionato passato contava calciatori molto giovani e altri "troppo" adulti. Si va a caccia della mezza età calcistica. Nel mirino del direttore biancorosso sono quindi finiti tre calciatori classe ’89 che hanno ancora un anno di contratto: il capitano Gabriele Angella, il centrocampista Paolo Bartolomei e l’esterno Francesco Lisi. La società ha chiesto ai calciatori di trovare un accordo per chiudere con un anno di anticipo l’intesa, nel caso in cui non dovesse arrivare una chiamata da un’altra squadra. Il direttore Meluso avrebbe raccolto l’ok da parte di Lisi e di Bartolomei, mentre Angella ha spiegato di voler far valere il contratto in essere.

E allora la società biancorossa ha messo sul piatto del capitano una proposta alternativa. La possibilità di vivere il Perugia con una veste nuova, non più dentro il campo ma all’interno della squadra di lavoro di Mauro Meluso. Angella potrebbe restare in biancorosso come collabotatore dell’area tecnica, continuare quindi a respirare l’aria del Grifo ma senza scarpette. Il difensore, ascoltata la proposta, si sarebbe riservato qualche giorno di tempo per decidere se accettare. Un passo sicuramente non facile per chi si sente di poter offrire ancora il suo contributo da calciatore. A metà mese, presumibilmente, il Perugia avrà la risposta. Se Angella volesse prolungare la sua carriera da calciatore, il Perugia gli cercherà una soluzione in un’altra squadra.

Intanto a Pian di Massiano cresce l’attesa per l’evento di lunedì, quando al Curi sfileranno le vecchie glorie del Grifo. Ma prima ci sarà una tre giorni di musica e food truck nello spazio antistante la Curva Nord. Oggi si inizia con un format unico che celebra la musica e la connessione in un mix di sonorità tech house e afro house per ballare piacevolmente dal tramonto fino alla mezzanotte organizzato da "Calar" mentre domani si aprirà con la cena spettacolo de "I Diana" e a seguire il gruppo "Con un deca". La chiusura domenica con "Assalti Frontali", "Azione Diretta", "Brigata Pretolana W" e "Roco". Ogni sera a partire dalle 18 musica e food truck.