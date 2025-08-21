Grifo, (quasi) tutto pronto per il debutto. Cangelosi cerca soluzioni per accelerare

La rosa sarà la stessa della Coppa Italia ma qualcosa dovrà cambiare. Perché Vincenzo Cangelosi è uscito insoddisfatto dalla prestazione del Perugia con il Pontedera. Allora, c’è da chiedersi: l’allenatore cercherà cose nuove con gli stessi interpreti oppure cambierà qualche pedina? Ad arrancare un po’ la fascia destra, con Giunti che fa quello che può in un ruolo non suo ma che non ha trovato grande intesa con Bacchin nella serata di Coppa Italia. A stentare in generale la fase offensiva, con il Perugia ancora poco incisivo negli ultimi metri. C’è da tenere conto della preparazione, piuttosto dura che potrebbe, almeno al via, condizionare ritmo e velocità di manovra. Qualcosa però potrebbe cambiare nella formazione che alla prima giornata sfiderà il Guidonia di Ginestra. In difesa, l’allenatore del Grifo confermerà la coppia Riccardi-Dell’Orco già in forma campionato, così come Giraudo sulla fascia sinistra, mentre a destra potrebbe esserci una chance dal primo minuto per il giovane Nwanege, subentrato in Coppa con il piglio non del debuttante. Se così fosse, per Giunti potrebbero riaprirsi le porte del centrocampo: in mediana potrebbe entrare in ballottaggio con Tumbarello, mentre dovrebbe scattare la conferma per Torrasi in regia e per Joselito sul centro-sinistra. Ai quali però verrà chiesto qualcosa in più.

Anche in attacco non sono escluse novità: confermato Montevago al centro del tridente, così come Matos che però potrebbe passare a destra nel caso in cui Cangelosi dovesse scegliere Kanoute per Bacchin dal primo minuto.

Nelle sedute a porte chiuse di questa settimana l’allenatore ha tenuto tutti sulla corda, provando diverse soluzioni. Oggi nella seduta di rifinitura, il tecnico biancorosso farà ulteriori valutazioni, limerà i dettagli e scioglierà gli ultimi dubbi.