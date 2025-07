Grifo, si accende il mercato degli attaccanti. L’uscita di Seghetti per arrivare a La Mantia

Il Perugia ha deciso di puntare dritto su Andrea La Mantia e soprattutto confida di chiudere l’operazione prima di partire per il ritiro in Argentina. Il classe ’91, vecchia conoscenza del diesse Meluso, dopo la stagione a Catanzaro in B è pronto ad accettare l’offerta del Perugia in Lega Pro. L’attaccante che era di proprietà della Spal, dopo la mancata iscrizione del club di Ferrara si è svincolato. Il nodo è l’importante contratto che il Perugia intende pagare con la cessione di Seghetti. L’obiettivo del diesse Meluso è quello di cedere il giovane marchigiano per poter chiudere l’operazione con la prima punta. Le trattative per Seghetti sono aperte, ormai da quando il giocatore ha deciso di non rinnovare con il Perugia per poter avere maggiore appeal sul mercato.

Le società che seguono Seghetti sono diverse, tutte in serie B: Reggiana, Padova e Spezia, con i liguri che sembrano più avanti dei concorrenti. Il Perugia valuta il calciatore intorno al mezzo milione di euro ma potrebbe chiudere la trattativa anche per una cifra intorno ai trecentomila euro se dovesse arrivare un’offerta in tempi brevi, prima del ritiro fissato per il 13 luglio.

Il Perugia vorrebbe che La Mantia, che è senza squadra e quindi senza possibilità di fare la preparazione, arrivi in tempi brevi per consentirgli di lavorare da subito con Cangelosi. Intanto proseguono le trattative anche per gli altri ruoli che al momento sono scoperti: per la fascia destra resta sempre vivo l’interesse per Corsinelli del Gubbio. Il club di Pian di Massiano lavora anche sul fronte giovani. Il diesse Meluso è sulle tracce del giovane della Juventus Claudio Giardino (2007) che sarebbe stato avvistato nella sede di Pian di Massiano. Una prima punta fisica, di grande prospettiva che potrebbe ritagliarsi uno spazio in prima squadra.