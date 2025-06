Grifo, si accende il mercato degli attaccanti. Anche la B mette gli occhi su Bacchin

È l’attacco il reparto che finisce sotto i riflettori. Sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Perché i giocatori del Perugia sono corteggiati dalle formazioni neopromosse in serie B. Mentre il Grifo sostiene di doverlo vedere all’opera, ci sono squadre che fanno la fila per avere Luca Bacchin. In serie C ce ne sono tante, su tutte c’è il Livorno dell’ex Formisano che ha già chiamato il Perugia per poter avere l’esterno prima del ritiro. Ma non solo la squadra toscana, ci sono due formazioni cadette che hanno chiesto informazioni: si tratta del Pescara e della Virtus Entella, entrambe hanno fatto il salto di categoria, chi direttamente chi attraverso i play off e vorrebbero rinforzare le fasce.

A proposito di neo promosse, il Padova è tra le formazioni interessate a Seghetti insieme a Reggiana e Spezia, mentre per quanto riguarda Montevago ci sarebbe il Pescara tra le formazioni che avrebbero preso nota. Ma se Seghetti è già pronto a partire, vista la scelta compiuta di non rinnovare, per quanto riguarda Montevago è difficile che il giocatore lasci i colori biancorossi. Il Perugia valuterà solo offerte importanti che potrebbero arrivare tra un anno, dopo un’altra stagione importante in serie C.

Il mercato del Perugia si muove anche in entrata. Il club biancorosso deve sistemare in tempi brevi la fascia destra, almeno prima del raduno della squadra che si avvicina sempre più. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per chiudere l’operazione Corsinelli con il Gubbio con il Grifo che vorrebbe inserire Lisi. Mentre per la fascia d’attacco resta vivo l’interesse per Michele Emmausso che si è svincolato dal Foggia. Mentre per il ruolo di prima punta, il Grifo monitora la situazione di Andrea La Mantia, attaccante esperto che potrebbe accettare la soluzione biancorossa visto che il ds Meluso lo conosce bene.