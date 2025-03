Grifo, sotto i riflettori la sfida da non fallire: "Mi aspetto risposte, possiamo vincere"

Trasmettere tranquillità e lavorare di più, con doppie sedute, per migliorare la fase d’attacco. Ecco la ricetta di Cangelosi per curare i mali del Perugia. Nella speranza che già questa sera, contro l’Ascoli al Curi, si possano vedere i primi risultati. "Quando una squadra ha dei problemi deve cercare di lavorare di più – spiega il tecnico alla vigilia del match – Essendo arrivato da poco ed avendo la possibilità di avere una settimana piena, ho cercato di fare più allenamenti per farmi conoscere e ho cercato di conoscere maggiormente le caratteristiche dei giocatori".

Su quale aspetto ha lavorato di più? "In particolar modo sulla fase offensiva, dopo la prima partita era l’aspetto principale da curare per provare a creare di più negli ultimi 30 metri. Sono soddisfatto, spero già di vedere anche se non tutto qualcosa contro l’Ascoli. Mi aspetto delle risposte. I ragazzi mi hanno fatto vedere che nelle intenzioni hanno capito quello che voglio".

Cosa ha cercato di trasmettere? "Tranquillità, con il timore non si è lucidi. La squadra adesso, deve mettere in campo la giusta concentrazione e l’agonismo per portare a casa la vittoria. Manca da un po’, questo può creare qualche problema, ma se affrontiamo la partita con la stessa voglia vista in allenamento faremo bene".

La gara con l’Ascoli diventa fondamentale per il futuro... "Ci sono dieci partite che hanno lo stesso valore. Ragiono di gara in gara, dobbiamo ripredere a fare punti per ritrovare intanto serenità. L’Ascoli è squadra con un centrocampo importante e un attacco pericoloso. Dovremo evitare di concedergli ripartenze perché sono molto bravi. Rimango convinto di quello che ho già detto. Questo è un gruppo che specialmente se al completo ha giocatori che possono aspirare a qualcosa in più. Non mi lascio prendere dall’ansia, non guardo la classifica. Questa settimana ho avuto risposte".