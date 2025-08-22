Grifo, su il sipario: stasera la ‘prima’ al Curi : "Vogliamo partire bene, ma conterà il percorso"

Si riparte, con poca curiosità visto che poco è cambiato in quattro mesi, ma l’emozione non manca mai. Il Perugia in campo per la prima sfida della nuova stagione: stasera al Curi arriva il Guidonia, formazione neo promossa. La nota positiva della continuità è la presenza dello stesso allenatore: Vincenzo Cangelosi. Il messaggio del tecnico è chiaro: partire bene sì, ma quello che conterà sarà la crescita continua.

"Mi aspetto un miglioramento rispetto alla Coppa – spiega l’allenatore – Dovremo anche cercare di arrivare con più gente possibile davanti, per non lasciare Montevago troppo isolato".

Cosa servirà per fare un salto di qualità?

"Chiedo un cambio, non di atteggiamento, ma di ritmo. Sono convinto che giocando con continuità la squadra crescerà. Partire bene è importante per tutti: porta entusiasmo, a noi, alla piazza. Ora ci sono più mugugni che altro, ma dobbiamo guardare al percorso. In squadra c’è anche gente esperta che sa che a Perugia non è facile entrare in campo, ma siamo pronti anche a queste pressioni".

Arriva il Guidonia.

"Il Guidonia è una squadra composta da giocatori esperti, è organizzata. Ha messo in difficoltà il Benevento per tutta la partita, perdendo soltanto nel finale. Sanno cosa fare in entrambe le fasi e hanno l’entusiasmo tipico della neopromossa".

Ci sarà qualche cambio in formazione?

"Non ho un undici fisso, ho giocatori che possono ricoprire più ruoli, cerco di fare una formazione in base a come mi immagino la partita, non sempre ci si riesce, ma posso correggere con cinque cambi. Ci sono ballottaggi, è normale".

In serie C parte l’esperimento del Football Video Support.

"Sono curioso, penso che possa essere un aiuto, non va sempre ricercato, vedremo le prime partite. Noi dovremo cercare di evitare problemi agli arbitri, vediamo se sarà utile, mi auguro possa esserlo".