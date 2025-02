Grifo troppo indisciplinato: è “maglia nera“. Otto espulsioni, quattro per doppio giallo

C’è una particolare classifica che vede il Perugia sul podio: quella delle espulsioni. Per doppio cartellino giallo e per rosso diretto. Una situazione che sta creando non pochi disagi ad una squadra che deve già fronteggiare tante difficoltà, su tutte la continua emergenza. Il Grifo si attesta al terzo posto con otto espulsioni, in testa alla graduatoria ci sono Gubbio e Campobasso con nove. Delle otto espulsioni, quattro sono arrivate per doppia ammonizione, quattro invece per rosso diretto. Ci sono quelle che non hanno influenzato il risultato (ma pesano con le assenze per le gare successive), ci sono quelle che sicuramente non hanno aiutato, come l’ultima rimediata da Amoran nella partita persa venerdì sera al Curi contro la Vis Pesaro.

Francesco Mezzoni è il calciatore che ha subito due volte due espulsioni per doppio giallo. Record negativo, ma di positivo c’è che quando è accaduto il Perugia non ha subito scossoni. Il difensore, infatti, ha rimediato il doppio giallo in occasioni delle sfide casalinghe contro Campobasso e Carpi, vinte comunque dal Perugia. meno indolore quella di Torrasi che contro il Gubbio in trasferta ha lasciato la squadra in dieci a venti minuti dal termine, con i rossoblù che hanno conquistato l’intera posta a tempo scaduto. La squadra di chiude con Polizzi che ha rimediato il doppio giallo nella gara in trasferta a Pineto ma in questo caso la partita era già ampiamente compromessa.

E poi c’è il capitolo rosso diretto. In principio fu Matos in occasione della gara interna con il Rimini (1-4): cartellino sbandierato al 12’ con gli ospiti già in vantaggio per 1-0. Senza strascichi, invece, quella di Bacchin all’ottava giornata con i biancorossi che si sono imposti per 4-0 sulla Lucchese. A Pontedera, a tempo scaduto, rosso a Gemello con i biancorossi usciti sul risultato di 2-1 per i toscani e nell’ultimo turno, quella pesante, di Amoran all’83’. Insomma tra le varie voci da migliorare, c’è da aggiungere anche questa.