Grifo, Vincenzo Cangelosi guarda avanti: "Prima le certezze ora serve il coraggio"

La crescita della squadra, le prospettive, i play off e il suo futuro. Vincenzo Cangelosi, ospite di Umbria Tv ha fatto il punto. Con il suo modo pacato.

"Per me un allenatore non deve fare il giullare – spiega – . Conta essere giudicati per quello che dice il campo. Questo è il mio modo di essere. Un tecnico deve essere un punto di riferimento per un gruppo".

Il Perugia ha dimostrato di essere una macchina perfetta al Curi, piena di problemi fuori. E al di là della sfida di Arezzo, gli eventuali play off vedranno il Grifo, almeno in avvio, giocare fuori.

"Voglio cercare di spingere la squadra più avanti perché se dovessimo andare ai playoff ci vorrà più coraggio per passare i turni visto che avremo il doppio risultato contro di noi. Bisognerà avere una mentalità particolare, soprattutto in trasferta dove ancora non abbiamo una identità ben precisa. Per ora abbiamo impostato partite sulla solidità per avere certezze dal punto di vista mentale. Noi dovevamo uscire dalla zona playout. Ora la prospettiva è cambiata e possiamo permetterci dei rischi in più, anche fuori casa".

La forza della rosa.

"Il Perugia lo ha dimostrato sul campo quanto è forte. Al netto degli episodi positivi in alcune gare. Abbiamo giocato alla pari contro le prime tre della classe, dimostrando di poter stare nei primi cinque posti. Mi lascia pensare quel rendimento esterno. A gennaio, poi, sono arrivati giocatori importanti".

La chance di iniziare la stagione potrebbe dargliela il Perugia. Il club pensa di esercitare a breve l’opzione in suo favore.

"Non ho mai avuto l’occasione di impostare dall’inizio una squadra. Andare in ritiro con l’80 per cento della squadra fatta è la condizione ideale per un tecnico. Ci vogliono almeno due mesi per creare una identità. Bisogna lavorare su un sistema, all’interno del quale la squadra si sente sicura. La soddisfazione maggiore è riempire lo stadio. A Caserta sono passato da 400 a 6000 spettatori. Mi auguro di fare lo stesso qui".