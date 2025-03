Grifone, c’è la Fezzanese. É il fanalino di coda

CALCIO

I biancorossi di mister Consonni, per preparare al meglio la sfida casalinga contro il fanalino di coda Fezzanese, ieri pomeriggio hanno sostenuto un allenamento congiunto a Firenze contro la Primavera Viola. I verdi di mister Gatti domenica sono stati superati in casa sul campo di Seravezza dall’Ostia Mare collezionando la sedicesima sconfitta stagionale e compromettendo in maniera notevole la loro permanenza in categoria. Il match contro la Fezzanese è in programma domenica allo stadio Zecchini con inizio alle 18,30: lo spostamento dell’inizio della gara è stato richiesto dalla società maremmana per consentire ad una delegazione dell’Us Grosseto di partecipare alla funzione religiosa nella Cattedrale per l’arrivo in Maremma del nuovo vescovo Bernardino Giordano. Mister Consonni, dunque, in queste ultime sei gare spera di ottenere dai suoi ragazzi un finale di campionato che possa riportare un po’ di interesse tra gli sportivi grossetani e nello stesso tempo chiudere il torneo offrendo la soddisfazione di vincere I play-off il cui ingresso, a questo momento, non sembra essere tanto scontato. Quella contro la Fezzanese è la prima delle due gare consecutive interne, l’altra è contro il San Donato Tavarnelle.