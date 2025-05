GT World Challenge Europe: 3 Ore di Monza con 59 equipaggi e BMW GT3 favorita

A meno di un mese dalla 24 Ore di Spa, i team del GT World Challenge Europe fanno le prove generali a Monza, su uno dei tracciati dove spesso hanno dato vita alle gare più spettacolari della serie. L’appuntamento è per questo weekend: la 3 Ore di Monza vedrà schierati 59 equipaggi, con una lepre designata da inseguire: la BMW GT3 guidata da Charles Weerts, Kelvin van der Linde e Ugo de Wilde del team WRT, che lo scorso anno nel Tempio della Velocità piazzò due vetture nei primi due posti. Il fine settimana regalerà anche le emozioni del Lamborghini Super Trofeo e del McLaren Trophy Europe.

In pista, nei tre campionati, sarà nutrita la batteria di piloti lombardi, dagli uomini Ferrari Alessio Rovera e Alessandro Pier Guidi ai brianzoli Marco Mapelli, Federico Malvestiti e Renato Cazzaniga. Per gli appassionati, sarà attiva una Fanzone con attività e intrattenimento: area kids, food truck, DJ set, esposizione di supercar, maxi schermo per seguire le gare e uno speciale Meet & Greet con i piloti, in programma domenica. Chi ha acquistato un biglietto d’ingresso e ha abbinato anche il biglietto aggiuntivo Grid Walk, potrà ritirare il bracciale identificativo che consente di accedere alla griglia di partenza prima dell’inizio delle gare di sabato (Lamborghini Super Trofeo Gara 1 e McLaren Trophy Europe Gara 1) e di domenica (Lamborghini Super Trofeo Gara 2, McLaren Trophy Europe Gara 2 e la gara del GT World Challenge Europe).

Marco Galvani