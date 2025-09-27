Gubbio A Pesaro scatta l’ora del riscatto

A Pesaro per riscattarsi. Il Gubbio vuole scrollarsi di dosso la sconfitta di Campobasso nel turno infrasettimanale e ha l’occasione di farlo sul campo della Vis Pesaro. Un campo ostico anche perché in erba sintetica, contro una squadra che ha qualità e vuole ripartire dopo un inizio di campionato claudicante: "Sappiamo bene quello che ci aspetta – commenta Di Carlo – siamo consapevoli delle difficoltà, ma nessuno si tira indietro. Ci siamo, siamo il Gubbio e pur avendo il massimo rispetto che la Vis Pesaro merita, non temiamo e non abbiamo paura di nessuno".

Di Carlo richiama i suoi ad alzare la soglia dell’attenzione:

"A Campobasso ci voleva più attenzione che è quella che dovremo avere a Pesaro unitamente a cattiveria agonistica grinta determinazione, fame di fare risultato, lucidità nel saper interpretare al meglio le varie situazioni che ci si proporranno nel corso del match. Abbiamo rivisto la partita, abbiamo analizzato dove abbiamo fatto bene e dove abbiamo fatto meno bene e soprattutto abbiamo commesso quelle due o tre distrazioni che ci sono costate la partita che, in ogni caso, abbiamo giocato bene fino alla fine e seppure in inferiorità numerica abbiamo comandato noi il gioco. E così dobbiamo ricominciare il cammino". Sull’avversario avverte: "Sarà una battaglia ma siamo abituati a combattere. Il Gubbio è una squadra che deve correre. Se tutti, quelli che giocano e chi subentra, vanno al massimo possiamo fare tutto. Sono molto fiducioso in una forte reazione della squadra e l’importante è continuare a giocare con coraggio e di atteggiamento che ci hanno consentito di conquistare 11 punti. Ci siamo fermati, ma non abbiamo nessuna voglia di rimanere qui ma abbiamo tanta voglia di ripartire. Dovremo essere bravi anche a livello mentale perché dovremo ripartire riaggredire subito la situazione. Il Gubbio comincia ad assomigliare sempre più al suo allenatore e ha un’anima che è la cosa che mi piace più di tutte". Capitolo formazione. È la terza partita in otto giorni e porta con sé ovviamente difficoltà fisiche, con Di Carlo che ricorda come gli unici indisponibili siano Di Massimo e Costa ("Rientrano in gruppo la prossima settimana") oltre allo squalificato Baroncelli, ma non lascia troppe anticipazioni sugli undici titolari: "Chi gioca gioca - conclude Di Carlo - noi dobbiamo scendere al "Benelli" sapendo che ci aspetterà una battaglia e dobbiamo essere pronti a combattere. Le squadre di Stellone le conosco bene. Se giocheremo da Gubbio abbiamo le caratteristiche giuste per far male alla Vis". Probabile il ritorno dal 1° di Spina, La Mantia scalpita ma probabilmente si dovrà ancora aspettare per la sua prima da titolare. In difesa riecco Signorini.

(3-4-1-2): Krapikas; Fazzi, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Djankpata, Carraro, Podda; Saber; Spina, Tommasini.

Federico Minelli