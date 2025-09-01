Gubbio Di Carlo: "Pari giusto, siamo guerrieri"

Si era appena messo seduto Mimmo Di Carlo, quando la prima domanda nella conferenza post partita l’ha preso un po’ di sorpresa: è un Gubbio da Serie B? "Diciamo che bisogna lavorare tanto – ha risposto il tecnico rossoblù – e rispettare anche gli avversari, ci sono squadre molto agguerrite e che provano a fare il salto da qualche anno. Dobbiamo tenere i piedi per terra, giocarci tutte le partite e essere una squadra scorbutica, con quella mentalità di provare a vincere fino alla fine come si è visto oggi". Alla fine l’1-1 è forse la conclusione più giusta per il match, combattuto tra due squadre che hanno dato tutto fino alla fine: "I ragazzi hanno combattuto contro una buona Samb, sapevamo fossero una buona squadra e sono partiti anche meglio, poi siamo venuti fuori noi e dopo il gol abbiamo fatto molto bene, peccato per la traversa che poteva essere il KO: ci servirà da lezione, il pareggio è giusto tra due squadre che non si sono risparmiate". Un’ottima prestazione, dunque, nonostante una situazione scomoda, come spiegato dallo stesso Di Carlo: "Penso che il risultato sia giusto. Devo fare i complimenti alla squadra, questa settimana è successa una cosa che non mi era mai accaduta in carriera, cioè perdere tre/quattro giocatori in un giorno e non è stato facile. Oggi in totale erano cinque fuori, speriamo di recuperarne due o tre per la prossima settimana, mentre per altri ci sono da aspettare gli esami strumentali e cosa ci diranno". Un commento anche sulla novità dell’anno, il Football Video Support: "Secondo me – ha dichiarato Di Carlo – è una cosa molto positiva perché ti dà la possibilità di correggere un errore, e questo vale da entrambe le parti: quando dai la card per la revisione devi fornire una motivazione, e quando lo fanno gli avversari non sai mai quale sia il loro dubbio. Oggi comunque gli arbitri sono stati molto bravi ma stanno creando un sistema in cui si può collaborare e crescere insieme". Nota finale sull’ambiente. Alla vigilia la richiesta era quella di una bella serata di sport e tutti, sia sugli spalti che in campo, hanno onorato la partita: "Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto, ci credevano loro e ci credevamo anche noi; con questa partita diamo continuità alla gara di Rimini, ora dobbiamo continuare a lavorare per crescere come mi immagino io". Oggi la squadra torna ad allenarsi, mettendo nel mirino il derby di sabato pomeriggio (ore 15) contro il Perugia al "Barbetti".

Federico Minelli