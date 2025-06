Guillaume Bianchi trionfa ai Campionati Italiani Assoluti di fioretto a Piacenza

Ai Campionati Italiani Assoluti di Piacenza, trionfa Guillaume Bianchi che si aggiudica il titolo individuale di fioretto. Niente da fare per l’anconetano Tommaso Marini che in finale cede il passo al finanziere romano del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Sarebbe stata un prima volta per entrambi, ma l’ambizioso traguardo lo conquista Bianchi che vince la finalissima con un netto 15-5. A Martina Sinigalia invece va lo scudetto femminile di fioretto individuale grazie al successo contro l’olimpionica Arianna Errigo.

Tornando a Marini, dopo un brillante percorso di qualificazione, in programma nel corso della mattinata di ieri, il Campione del Mondo e d’Europa trova davanti a sé Del Torto, ai trentaduesimi. L’epilogo è di 15 stoccate a 6 a favore del marchigiano, nei sedicesimi fa addirittura meglio, battendo con un netto 15-3 Iandolo.

Marini non si ferma, neppure agli ottavi, ma contro Di Veroli non ha vita facile. Il 15-10 finale gli permette comunque di approdare ai quarti contro Mbaye. Molto bene anche contro la testa di serie numero 42 del tabellone: il talento dorico vince 15-4, si spalancano così le porte verso la semifinale dove lo attende Nista, testa di serie numero 3.

La semifinale è bella, entusiasmante e molto equilibrata. Partenza incoraggiante di Nista che mantiene un margine rassicurante di vantaggio, 6-9, almeno sino ad una prolungata interruzione per motivi tecnici. Alla ripresa, Marini reagisce, ribalta la situazione e sul 14-13 trova la stoccata vincente che gli vale la finale. Nell’ultimo atto però, il fiorettista di Ancona si arrende a Guillaume Bianchi che non gli lascia scampo.

Termina invece ai sedicesimi l’avventura dell’altro marchigiano Ingargiola. Ai trentaduesimi l’osimano si sbarazza di Antonini, ma non può nulla contro Bianchi, testa di serie numero uno e nuovo campione italiano.

Nicolò Scocchera