Ha vinto il torneo di Shanghai contro il cugino Rinderknech. La favola di Vacherot. Lacrime in famiglia

di MASSIMO SELLERI
13 ottobre 2025
La prima volta di Vacherot in un master 1000 è un affare di famiglia, e finisce con il cugino Rinderknech battuto e in lacrime, ma di gioia. Proviamo a rivivere le ultime due settimane di Valentin Vacherot. Il 29 settembre è come se il ventiseienne monegasco si fosse ritrovato nelle cantine del Palazzo del Mandarino dello Yuyuan Garden di Shanghai a recitare il ruolo di un semplice aiutante in cucina. Avendo stoffa, di giornata in giornata sale di grado fino a fare le scarpe pure a uno chef pluristellato come Novak Djokovic. Nello stesso edificio lavora anche suo cugino, il francese Arthur Rinderknech che di anni ne ha 30, e anche lui sta compiendo il suo percorso verso l’alto.

I due si scambiano messaggi durante questa esperienza, l’uno fa i complimenti all’altro e così avviene anche per le due mamme che sono sorelle e che sono le principali tifose di entrambi. Siccome a volte la realtà supera le favole, i due ieri si sono ritrovati nell’attico del nobile palazzo a cucinare un’anatra alla pechinese e a decidere chi avesse preparato il piatto migliore sia stata una giuria inflessibile composta da un campo da tennis in cemento, una racchetta e una pallina che veniva spinta di qua e di là.

È successo che Vacherot, numero 204 nel ranking mondo, abbia fatto meglio del cugino Rinderknech, numero 54, e se l’almanacco dice che si tratta del primo monegasco a vincere a Shanghai e che è un caso più unico che raro che un tennista che parte dalle qualificazioni arrivi a conquistare un Master 1000, quello che conta veramente è che questa edizione 2025 sarà ricordata come quella in cui due cugini sono arrivati in finale e il più giovane abbia sgambettato il più vecchio con il risultato di 4-6 3-6 3-6, con tanto di felicità del più anziano sconfitto.

Entrambi in lacrime durante la premiazione (nella foto), non è una consolazione da poco sapere che i propri consigli sono andati a buon fine e che hanno trovato terreno fertile nel talento di famiglia. Nella cerimonia della consegna del trofeo, Rinderknech si è seduto stremato dal clima impossibile di Shanghai e dopo aver incassato i complimenti di Vacherot ha rivolto in francese un pensiero al cugino: "Sei stato bravissimo, complimenti, sono felicissimo per te. Spero che ci saranno altre occasioni così. Ti voglio bene".

Una lezione di vita prima che di sport.

m.s.

© Riproduzione riservata

