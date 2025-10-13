Ha vinto il torneo di Shanghai contro il cugino Rinderknech. La favola di Vacherot. Lacrime in famiglia

La prima volta di Vacherot in un master 1000 è un affare di famiglia, e finisce con il cugino Rinderknech battuto e in lacrime, ma di gioia. Proviamo a rivivere le ultime due settimane di Valentin Vacherot. Il 29 settembre è come se il ventiseienne monegasco si fosse ritrovato nelle cantine del Palazzo del Mandarino dello Yuyuan Garden di Shanghai a recitare il ruolo di un semplice aiutante in cucina. Avendo stoffa, di giornata in giornata sale di grado fino a fare le scarpe pure a uno chef pluristellato come Novak Djokovic. Nello stesso edificio lavora anche suo cugino, il francese Arthur Rinderknech che di anni ne ha 30, e anche lui sta compiendo il suo percorso verso l’alto.

I due si scambiano messaggi durante questa esperienza, l’uno fa i complimenti all’altro e così avviene anche per le due mamme che sono sorelle e che sono le principali tifose di entrambi. Siccome a volte la realtà supera le favole, i due ieri si sono ritrovati nell’attico del nobile palazzo a cucinare un’anatra alla pechinese e a decidere chi avesse preparato il piatto migliore sia stata una giuria inflessibile composta da un campo da tennis in cemento, una racchetta e una pallina che veniva spinta di qua e di là.

È successo che Vacherot, numero 204 nel ranking mondo, abbia fatto meglio del cugino Rinderknech, numero 54, e se l’almanacco dice che si tratta del primo monegasco a vincere a Shanghai e che è un caso più unico che raro che un tennista che parte dalle qualificazioni arrivi a conquistare un Master 1000, quello che conta veramente è che questa edizione 2025 sarà ricordata come quella in cui due cugini sono arrivati in finale e il più giovane abbia sgambettato il più vecchio con il risultato di 4-6 3-6 3-6, con tanto di felicità del più anziano sconfitto.

Entrambi in lacrime durante la premiazione (nella foto), non è una consolazione da poco sapere che i propri consigli sono andati a buon fine e che hanno trovato terreno fertile nel talento di famiglia. Nella cerimonia della consegna del trofeo, Rinderknech si è seduto stremato dal clima impossibile di Shanghai e dopo aver incassato i complimenti di Vacherot ha rivolto in francese un pensiero al cugino: "Sei stato bravissimo, complimenti, sono felicissimo per te. Spero che ci saranno altre occasioni così. Ti voglio bene".

Una lezione di vita prima che di sport.

m.s.