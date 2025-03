Hafiell, gigante a Meillard: Marco re della generale. Robe da Odermatt . Poker senza pause nella grande Coppa

Marco Odermatt (nella foto) ha conquistato la sua quarta coppa del mondo consecutiva, oltre che la coppa di slalom gigante. Ieri grazie al suo secondo posto nello slalom gigante di Hafiell (Norvegia), lo svizzero ha blindato il suo primo posto in classifica, con la gara che è stato vinta dal suo connazionale il 28enne Loic Meillard. Odermatt nella graduatoria generale ha così raggiunto i 1596 punti quando mancano cinque gare alla fine della stagione ed è irragiungibile dal suo unico rivale, il norvegese Henrik Kristoffersen, ieri solo 16simo e fermo a 961. Stessa cosa per la coppa di specialità, con Odermatt volato a 500 punti contro 394 del norvegese. Se al maschile tre delle cinque coppe sono state assegnate, mancano quelle di discesa e slalom, per quanto concerne il femminile nessuna e’ stata assegnata. Brignone oltre ad essere a 18 punti dalla generale, e’ attualmente prima nella classifica della discesa (+16 punti sull’austriaca Huetter) e supergigante (+5 sulla svizzera Gut-Behrami) ed e’ seconda a soli cinque punti dalla neozelandese Alice Robinson. Lo sciatore con piu’ coppe generali vinte resta l’austriaco Marcell Hirscher che tra il 2007 e il 2019 ne ha vinte ben otto consecutive. Secondo con 5, il lussemburghese Marc Girardelli, poi con 4, l’italiano Gustav Thoeni , lo svizzero Pirmin Zurbriggen, l’austriaco Hermann Maier e appunto Odermatt.