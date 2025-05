Halley Matelica supera Bramante Pesaro e vola in semifinale play off

HALLEY MATELICA 59BRAMANTE PESARO 52

HALLEY MATELICA: Arnaldo 2, Rolli, Panzini 13, Dieng 17, Morgillo 5, Ferretti ne, Mazzotti, Zanzottera 13, Riccio 7, Gaeta ne, Musci 2, Eliantonio. All. Trullo.

BRAMANTE PESARO: Crescenzi 8, Ricci, Sgarzini 7, Ferri, Nicolini E. 7, Centis 2, Rinaldi 9, Stefani 17, Panzieri 2, Lanci ne. All. Nicolini.

Parziali: 11-13, 20-12, 16-18, 12-9, progressivi: 11-13, 31-25, 47-43, 59-52.

La Halley vince gara3 e vola in semifinale play off dove affronterà l’Esperia Cagliari, che ha eliminato la Carver Roma. I matelicesi sono partiti bene (5-0), ma il Bramate è tornato subito in corsa e ha chiuso il primo quarto in vantaggio (11-13). La sfida, come prevedibile, è stata molto combattuta, senza dubbio ad alta tensione.

Nel secondo parziale è salito in cattedra Dieng e la Halley ha raggiunto il massimo vantaggio di 10 punti (29-19), però due triple di Rinaldi e Crescenzi hanno rimesso in scia la formazione pesarese (31-25).

Dopo il riposo Panzini ha riacceso subito la miccia con due "bombe" delle sue, ma il Bramante ha saputo restare a galla grazie a Stefani, pronto a fare la voce grossa sotto canestro. Una tripla di Nicolini allo scadere del terzo quarto ha fissato il punteggio sul 47-43: gara ancora apertissima.

Nell’ultima frazione di gioco si è segnato molto poco, tra errori e difese agguerrite. A Zanzottera ha risposto il solito Stefani, poi Riccio – a poco meno di quattro minuti dal termine – ha firmato lo "strappo" del +9 (54-45).

Coach Nicolini ha chiesto il time out, i suoi ragazzi non hanno mai mollato: tripla di Rinaldi, replica della "premiata ditta" Panzini-Dieng; altro sigillo di Stefani, più due liberi di Crescenzi. Bramante di nuovo sotto: 57-52. Ma ormai il cronometro della partita è troppo avanti, e quindi non ci sono più margini di recupero per gli ospiti quando Zanzottera va in lunetta e azzecca (stavolta sì) i due tiri della sicurezza (59-52).

m. g.