Hanno vinto la finale di Diamond League a Zurigo. Diaz e Iapichino, forma mondiale

La finale di Diamond League a Zurigo regala all’Italia il successo di Andy Diaz nel triplo e di Larissa Iapichino nel lungo. Per il triplista è il terzo titolo in quattro anni, quello di ieri è arrivato con un 17,56 che autorizza la fiducia a due settimane dai Mondiali di Tokyo. L’azzurro delle Fiamme Gialle (foto) supera i rivali più accreditati, il portoghese Pedro Pichardo con 17,47, l’algerino Yasser Triki (17,42), il giamaicano Jordan Scott (17,16). "Non mi aspettavo una misura così, dato che le ultime due gare non erano andate alla grande. Sono venuto qui per testare la mia forma e ho mostrato di essere ancora tra i migliori. Zurigo mi è servita tanto, ci portiamo a casa questo Diamante e adesso ci vediamo ai Mondiali", ha detto Diaz.

Finale thrilling per la Iapichino, balzata in testa con 6,93 al terzo salto e quasi raggiunta all’ultimo tentativo dalla tedesca Mihambo che si è fermata a 6,92. Terza la francese Kpatcha con 6,75. Per la Iapichino anche due nulli e un 6,74 per il bis nella Diamond League dopo il 2024.