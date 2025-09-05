Hockey pista. Mavi Gimeno resta a Scandiano: "Alla Rotellistica sto crescendo»

La Rotellistica Scandianese ha in pratica completato l’organico per quanto riguarda la squadra che disputerà il campionato di Serie B, ma non quello che giocherà invece il campionato femminile.

Per la Serie B maschile c’è l’annuncio dell’arrivo dell’esterno Diego Vaccari, modenese di 20 anni, già in forza all’altra squadra scandianese, il Roller, nella stagione 2022/23.

Proviene dall’Amatori Modena dove l’anno scorso ha giocato 18 volte in A2, 7 in B e 4 nell’under 23. Vaccari si unisce alle conferme di Gabriele Ganassi (25 anni) e Kevin Rinaldi (20), oltre a quella di Maria Victoria Gimeno (21) che giocherà sia in B, sia in A femminile, unica argentina rimasta in forza.

’Mavi’ così accoglie la conferma: "I buoni risultati ottenuti nei campionati giovanili argentini mi permisero di arrivare in nazionale under 19 e senior e poi di arrivare in Italia quattro anni fa, direttamente a Scandiano. Alla Rotellistica Scandianese, dove continuo a giocare con passione e dedizione, ho militato nell’ under 17 mista, A femminile e B mista. Questa tappa in Italia mi ha permesso di crescere personalmente e di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra. Per questa stagione mi auguro di migliorare ancora, facendo parte sia della squadra di Serie B sia di quella femminile e di fare crescere il nuovo giovane gruppo delle ragazze".

c.l.