I 120 anni del Grifo: raggiunta quota 5000 . In attesa di Galeone, c’è il sì di tanti big

Raggiunta quota 5000. A dieci giorni dalla festa del Perugia, sono già 5000 i tifosi che hanno preso il biglietto (saranno aperti i settori di Tribuna e Curva Nord ) per partecipare alla festa dei 120 anni del Perugia che si terrà il 9 giugno. Il tagliando è gratuito ma serve ritirarlo: in questi giorni è stato possibile farlo anche attraverso la biglietteria di Pian di Massiano, ora si può fare nel portale Ticket one. Sarà una giornata importante che vedrà tante legends biancorosse tornare a indossare la maglia biancorossa o comunque a salutare il popolo biancorosso.

Sono tantissimi gli ex protagonisti del Perugia che hanno accetato con entusiamo l’invito della società di Faroni. Tornano al Curi calciatori che hanno vestito la maglia del Grifo in varie ere calcistiche. Tra le tante adesioni c’è attesa per la conferma definitiva di Giovanni Galeone che ha dato una sua prima disponibilità per sedersi in panchina.

Hanno detto sì all’invito anche Serse Cosmi, Walter Novellino, Andrea Camplone, Giovanni Pagliari e poi (in ordine sparso) Ravanelli, Galletti, Bazzani, Olive, Baiocco, Gori, Nofri, Ignoffo, Boranga, Petrachi, Sogliano, Amelia, Atzori, Beghetto, gli imbattibili Casarsa e Speggiorin, poi Rolando Bianchi, Burrai, Castellini, Clemente, Colonnello, l’ex giocatore e dirigente del Grifo Gianluca Comotto, l’attaccante Jo Condor Cornacchini. E tanti altri che verranno svelati nei prossimi giorni. Ma in attesa di quell’evento ci sarà una tre giorni di musica e food truck, nello spazio dietro la Curva Nord. Venerdì 6 giugno si inizia con un format unico che celebra la musica e la connessione in un mix di sonorità tech house e afro house per ballare dal tramonto fino alla mezzanotte, organizzato da “Calar” mentre sabato si aprirà con la cena spettacolo de “I Diana” e a seguire il gruppo “Con un deca”. La chiusura domenica 8 giugno con “Assalti Frontali”, “Azione Diretta”, “Brigata Pretolana W” e “Roco”. Ogni sera a partire dalle 18 musica e food truck.