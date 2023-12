I campionati continentali in programma a Otopeni, in Romania, fino a domenica. L’eurostaffetta ha il colore dell’oro. Bagno di medaglie per gli azzurri

C’è un’altra Italia che fa sognare, oltre il calcio oltre l’impresa della Coppa Davis. Le acque degli europei di nuoto in vasca corta a Otopeni, in Romania, ieri si sono tinte d’azzurro con quattro medaglie. Ciliegina sulla torta l’oro della staffetta azzurra maschile 4x50 mista (Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri) , che si confermata sul trono continentale vincendo la finale con il tempo di 1’30”78 davanti a Gran Bretagna (argento in 1’32”60) e Olanda (bronzo in 1’33”03).

Ma il resto del pomeriggio è stata comunque una pioggia di medaglie, a cominciare proprio da Lorenzo Mora, bronzo nella finale dei 50 metri dorso uomini. Il 25enne nuotatore carpigiano ha chiuso al terzo posto con il crono di 23”10; oro al francese Mewn Tomac (22”84), argento al tedesco Ole Braunschweig (23”00).

Storico anche l’argento di Benedetta Pilato nei 100 rana, che diventa vicecampionessa d’Europa: 1’03”76 il tempo dell’atleta tricolore, preceduta dall’estone Eneli Jefimova (1’03”21). Bronzo all’olandese Tes Schouten (1’04”04). Altra medaglia e altra azzurra: Simona Quadarella si conferma medaglia d’argento negli 800 stile libero, stesso colore della medaglia vinta due anni fa a Kazan in Russia. La nuotatrice romana ha toccato in 8’14”83 venendo preceduta dalla russa, naturalizzata francese dal 6 giugno scorso, Anastasiia Kirpichnikova (8’08”48).

Sempre ieri, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi si sono qualificati per la finale di oggi dei 50 stile libero maschili. Zazzeri ha timbrato il secondo crono complessivo delle due batterie di semifinali (20”85), Miressi il sesto (21”02). Miglior tempo d’accesso per il britannico Benjamin Proud (20”66). Il programma riprende questa mattina dalle 8,30. Gli Europei saranno trasmessi saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.