I campioni di tiro a segno. Medaglie d’oro e record

L’Hotel Santa Caterina di Sarzana ha ospitato le premiazioni organizzate dal Comitate ligure dell’Unione Italiana tiro a segno per gli atleti che si sono distinti nel corso della stagione. Presenti all’incontro il presidente federale Costantino Vespasiano, il presidente regionale Nicola Maruccia, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, l’assessore del Comune di Spezia Franco Cimino, l’ex assessore allo sport di Spezia (e attuale consigliere regionale) Marco Frascatore e il presidente del consiglio comunale spezzino Maurizio Salvatore Piscopo.

Soddisfatto Enrico Volante, presidente del Tiro a Segno nazionale della nostra provincia (insieme al responsabile tecnico della scuola di tiro locale Andrea Brilli), sia per la perfetta riuscita dell’evento sul piano organizzativo, che per il suo record nazionale e il primato ligure di punti del Tsn spezzino in pistola e carabina. Il Tiro a segno La Spezia è stato premiato come primo classificato nelle specialità C10, P10 e P10Sp.

Ma la serie dei riconoscimenti per i tiratori locale è lunga: Samuele Adorni campione regionale Allievi in P10 e P10Sp, Deborah Allocca campionessa regionale in campo femminile. Stesso titolo per Sofia Brilli nella categoria Ragazzi a livello P10, Sean Caratelli fra gli Juniores Ctl, William Cecchini tra i Ragazzi nella specialità P10Sp e Chiara Cosini nella categoria Juniores P10 come Luna Fabian nella specialità CS3p. Nei Giovanissimi, titolo ligure per Miro Luperi in C10A e per Luca Pratelli in P10A.

Infine titolo di campione regionale per Giacomo Ribolla, sia in C10 che in CL3p, tra gli Juniores. Il sodalizio ha portato a casa il Trofeo Proto in qualità di sezione che, nelle specialità carabina e pistola, ha sommato il punteggio più alto. Nei campionati italiani 2024, Deborah Allocca ha agganciato il terzo posto del gruppo S/A nella specialità PSp, come Mauro Angeli a livello Open e l’intera compagine spezzina nel Super Production Open 100 tra gli uomini grazie al trio Mauro Angeli-Marco Brozzo-Luca Spella e, fra le donne, in P10 per merito del terzetto Deborah Allocca-Elisa Badiale-Valentina Giuntoli.

Record italiano, per concludere con la chicca finale, del presidente del Tsn spezzino Enrico Volante; 148 punti su 150 Ex Ord. corte Post moderne 1945.