I collaboratori storici Zimmermann e Schmidt salutano Maranello. L’Audi pesca in Ferrari i due padri dei motori

di Leo Turrini

Grand Hotel Ferrari. Gente che viene, gente che va. A pochi mesi dal debutto del nuovo regolamento tecnico, Wolf Zimmermann e Lars Schmidt, tecnici motoristi da anni legati alla Ferrari, interrompono la collaborazione con Maranello e questa notizia si presta ad interpretazioni oggettivamente contrastanti.

I dubbi. Prima ipotesi. Sono vere le voci di perplessità diffuse sulle prospettive del motore Rosso 2026 e quindi la rottura è figlia di un disappunto che si spera verrà smentito dai fatti.

Tenete presente che la PU del futuro userà carburanti eco sostenibili e che il cinquanta per cento della potenza arriverà dalla componente elettrica. Insomma, una equazione a più incognite. E se sbagli in sede di progettazione…

In Audi. C’è anche la possibilità che tutto si riduca ad una ‘normale’ vicenda…contrattuale. Cioè si dice che Zimmermann e Schmidt siano stati convinti da Mattia Binotto, che ha lavorato a lungo con loro e che ha trovato convincenti argomenti per farsi seguire dai due in casa Audi. Tradotto: l’offerta economica è stata irrinunciabile.

Vasseur. Dopo di che, conviene coltivare la speranza che Fred Vasseur, appena confermato al vertice del reparto corse del Cavallino, sappia che cosa sta facendo. E’ importante che il numero uno dei motoristi Ferrari, l’ingegner Enrico Gualtieri, abbia rifiutato proposte dall’estero. E’ lui, con Davide Mazzoni, a seguire lo sviluppo della power unit che dovrà vedersela con Mercedes, Honda (al servizio di Aston Martin), Audi e il propulsore fatto in casa da Red Bull con l’aiuto di Ford.

Dopo di che, è compito del team principal valutare le risorse umane, cambiare quello che eventualmente è da cambiare (sono arrivati ingegneri da Renault, per dire) e bla bla bla.

Vasseur sa cosa c’è in ballo…

Prospettive. Intanto siamo a metà Settembre e la Ferrari ancora non ha provato al banco tutto il Power Train. E mancano solo tre mesi all’omologazione dei componenti da parte della FIA.

Aggiungo, come faccio sempre, che io di tecnica so zero. Ovviamente il turn over di tecnici, di qualunque spessore, in F1 è la norma. Ad esempio c’è anche chi mormora che l’ingegner Tondi, che invece è un bravo aerodinamico, abbia la valigia pronta. Boh.

E’ fuori discussione una cosa: la mancanza di risultati facilita l’esondazione dei sussurri.

Cioè siamo sempre lì: vincere aiuta a vincere, chi vince festeggia e chi perde spiega (Julio Velasco dixit) e quando si perde non è improbabile trasformarsi in una sorta di Grand Hotel.

Gente che viene, gente che va…