I due assenti potrebbero essere utili già nella prossima sfida. Schiavi e Torregrossa tornano con il gruppo

Con un volo da Lamezia Terme la Carrarese di Calabro (nella foto) è tornata a casa presto ieri mattina e si è rimessa subito al lavoro. Sempre nella mattinata, infatti, la squadra ha effettuato una seduta di scarico per i giocatori scesi in campo a Catanzaro con un allenamento più intenso per gli altri componenti della rosa. Oggi gli azzurri avranno una giornata di riposo e da martedì inizierà la settimana tipo di allenamento visto che il prossimo impegno è in programma domenica alle 15 allo stadio dei Marmi contro l’Avellino.

Alla ripresa dovrebbero tornare a lavorare col resto del gruppo Schiavi e Torregrossa, due degli assenti pesanti al Ceravolo. Andranno valutate meglio anche le condizioni di Belloni che è rimasto ai box per un affaticamento al polpaccio. Non ci sono problemi fisici, invece, per Bozhanaj tolto precauzionalmente alla mezzora soltanto perché era già ammonito ed era un po’ stato preso di mira. Per quanto riguarda l’Avellino arriverà a Carrara con un giorno in più di riposo avendo giocato venerdì sera contro il Monza. Gli irpini hanno ottenuto proprio contro i brianzoli i loro primo successo stagionale che ha consentito loro di salire a quota 4 punti in classifica. Un bottino non male per una neopromossa considerando fra l’altro che hanno affrontato, oltre al Monza, due squadre al momento in vetta come Modena e Frosinone.

L’Avellino del resto della matricola ha ben poco perché ha allestito una compagine di ottimo livello per la categoria con giocatori importanti. Nell’ultimo match il tecnico Biancolino ha avuto modo di schierare titolari diversi nuovi interpreti tra i quali l’ex Tommaso Biasci, arrivato a fine mercato. I campani nell’occasione hanno cambiato anche modulo passando dalla difesa a 4 a quella a 3 dove ha trovato spazio come braccetto di sinistra un’altra vecchia conoscenza della Carrarese ovvero quel Fontanarosa che l’anno scorso è arrivato in prestito a Carrara nella seconda parte della stagione collezionando 5 presenze. L’Avellino per la trasferta in Toscana riavrà a disposizione in difesa anche Cagnano che ha scontato il turno di squalifica causato. Come contro il Padova potrebbe arrivare una deroga per aprire la curva nord visto che i lavori non sono ancora iniziati.

Gianluca Bondielli