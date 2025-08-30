I due rossoblù convocati dal ct Gattuso. Ferguson scalpita. Dietro si va verso la coppia tutta nuova. Orso e Fabbian, la carica azzurra. In difesa pronti Vitik ed Heggem

La carica di Riccardo Orsolini e Lewis Ferguson per contrastare il Como e, prima ancora, malumori e dubbi che derivano da una possibile rivoluzione di fine mercato dopo un’estate in cui da Casteldebole si parlava di continuità come arma in più di inizio stagione. Arriva l’ambizioso Como, tra i club italiani che ha speso di più: sarà già scontro diretto, contro uno dei club più ambiziosi e con più fame di crescere.

In casa Bologna, invece la difesa viaggia verso uno schieramento inedito, con Zortea, Vitik, Heggem e Miranda e la dirigenza valuta la possibilità di cessioni last minute di pedine che parevano inamovibili come Lucumi, Fabbian e Dominguez, dopo quelle di Beukema e Ndoye, che tolgono sulla carta (d’identità e non solo) prospettive di futuribilità e soprattutto certezze nell’immediato.

E allora Italiano si affida a due cardini e alle motivazioni che derivano anche dalla prossima sosta per le nazionali. Si parte da Riccardo Orsolini, l’Orso rossoblù che nel nuovo corso azzurro del ct Gattuso punta ad avere quella centralità che non ha mai trovato, forte delle 17 marcature (15 in campionato e 2 in Coppa Italia) e 5 assist della scorsa stagione. A Bologna è una bandiera, ma è pure il miglior marcatore italiano delle ultime tre stagioni, pronto a prendersi anche quella maglia azzurra che ha trovato solo a sprazzi: per scelte tecniche e pure per la considerazione di un Bologna che però nelle ultime due stagioni è asceso a club di livello europeo.

Orso c’è, mentre Fabbian, altro volto azzurro e grande sorpresa della nuova Italia di Gattuso, dovrebbe partire dalla panchina, aspettando di capire se rimarrà in rossoblù o partirà in direzione Milan. Se Orso è una garanzia, Ferguson non è da meno. Ha ritrovato la nazionale, come il compagno di squadra lascerà Casteldebole per le gare di qualificazione ai mondiali. Si appresta a ritrovare una maglia da titolare, dopo una stagione travagliata: quella del rientro da infortunio con operazione al ginocchio, che ha comportato guai muscolari sulla strada del pieno recupero: l’ultimo intoppo, proprio alla vigilia della stagione.

Da trequartista a mediano ed equilibratore in mediana, capace di leggere inserimenti avversari: Ferguson ha cambiato ruolo, si è evoluto ed è diventato ancor più prezioso e potrebbe risultare decisivo al cospetto di un Como che fa della qualità e degli inserimenti di Paz, Vojvoda, Rodriguez, Perrone e Da Cunha alle spalle della punta il proprio punto di forza, togliendo riferimenti e letture.

