I Mondiali all’Idroscalo. Quattordici azzurri volano in semifinale

Le batterie della prima giornata agli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025, in programma all’Idroscalo di Milano, si sono concluse con dieci semifinali per gli azzurri nella velocità e quattro nella paracanoa. Ottima prova per Mattia Alfonsi, che firma il miglior tempo nella sua batteria nel C1 200 maschili in 40.66 e avanza al turno successivo. Sempre Alfonsi sarà protagonista nel C1 500 dopo aver chiuso col quarto tempo in batteria in 1:53.68. Nel K1 200 avanza Andrea Domenico Di Liberto, primo in batteria con 34.82. È invece seconda nel K1 500 femminile Lucrezia Zironi, che sarà in scena anche in semifinale dopo aver terminato in 1:52.95. Quarto crono in batteria e pass in tasca anche per Olympia Della Giustina nel C1 500 femminile (2:06.74). Nei 1000 metri Giada Rossetti chiude in 4:10.02 nel K1 femminile e avanza, così come Andrea Schera al maschile (terzo tempo in 3:34.24). Nella canadese, Nicolae Craciun è in semifinale in 4:09.93. Bene anche le prove di squadra: il K4 500 maschile di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato passa il turno in 1:29.94. Fuori Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini e Sara Mrzyglod nel K4 femminile in 1:38.16, mentre il C4 maschile di Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati avanza grazie al tempo di 1:34.19.

Quattro semifinali con azzurri protagonisti nella paracanoa: Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile è quinta in batteria in 50.04, come Alessio Bedin in 1:11.68 nel VL1 200 maschile. Sesto e qualificato Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200 maschile in 56.27. Avanti anche Mirko Nicoli nel VL3 200 maschile, col tempo in batteria di 45.87.R.S.