Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. I Mondiali all’Idroscalo. Quattordici azzurri volano in semifinale

I Mondiali all’Idroscalo. Quattordici azzurri volano in semifinale

Alfonsi strappa la qualificazione nel C1 200 e 500 maschile. Di Liberto col miglior tempo nella batteria del K1 200.

di Redazione Sport
21 agosto 2025
Andrea Domenico Di Liberto esulta dopo aver strappato il primo tempo in batteria

Andrea Domenico Di Liberto esulta dopo aver strappato il primo tempo in batteria

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Le batterie della prima giornata agli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025, in programma all’Idroscalo di Milano, si sono concluse con dieci semifinali per gli azzurri nella velocità e quattro nella paracanoa. Ottima prova per Mattia Alfonsi, che firma il miglior tempo nella sua batteria nel C1 200 maschili in 40.66 e avanza al turno successivo. Sempre Alfonsi sarà protagonista nel C1 500 dopo aver chiuso col quarto tempo in batteria in 1:53.68. Nel K1 200 avanza Andrea Domenico Di Liberto, primo in batteria con 34.82. È invece seconda nel K1 500 femminile Lucrezia Zironi, che sarà in scena anche in semifinale dopo aver terminato in 1:52.95. Quarto crono in batteria e pass in tasca anche per Olympia Della Giustina nel C1 500 femminile (2:06.74). Nei 1000 metri Giada Rossetti chiude in 4:10.02 nel K1 femminile e avanza, così come Andrea Schera al maschile (terzo tempo in 3:34.24). Nella canadese, Nicolae Craciun è in semifinale in 4:09.93. Bene anche le prove di squadra: il K4 500 maschile di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato passa il turno in 1:29.94. Fuori Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini e Sara Mrzyglod nel K4 femminile in 1:38.16, mentre il C4 maschile di Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati avanza grazie al tempo di 1:34.19.

Quattro semifinali con azzurri protagonisti nella paracanoa: Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile è quinta in batteria in 50.04, come Alessio Bedin in 1:11.68 nel VL1 200 maschile. Sesto e qualificato Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200 maschile in 56.27. Avanti anche Mirko Nicoli nel VL3 200 maschile, col tempo in batteria di 45.87.R.S.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su