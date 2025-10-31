I nostri scaldano i motori prima della tappa della Fei World Cup a Fieracavalli. Da Bucci a Gaudiano, la carica azzurra. Un weekend di gare aspettando Verona

Mentre la tappa italiana della Longines Fei World Cup si avvicina – a Verona dal 6 al 9 novembre – alcuni degli azzurri convocati per l’appuntamento in riva all’Adige tengono accesi i motori partecipando, questo fine settimana, a diversi eventi internazionali. Piergiorgio Bucci (foto, Hantano e Kiss Me Fabulesse) e, senza partecipazione al GP, Antonio Garofalo (Avelle degli Assi, Carem Sandy) in campo a Lione, appuntamento di Coppa del Mondo. Invece Emanuele Camilli (Chacareno PS, Chacco’s Girlstar), Emanuele Gaudiano (Esteban de Hus, Julius D) e Guido Grimaldi (Gentleman, Messi) sono a Riad, Arabia Saudita, nella finale del Global Champions Tour insieme a Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufur). Partecipazioni ravvicinate per questi fuoriclasse che, ovviamente, impiegheranno cavalli diversi nei due eventi: lunedì la lista definiva dei cavalli-atleti per Verona. Le altre tappe della World Cup nel 2025 saranno a Stoccarda (12/16 novembre), La Coruña (5/7 dicembre), Londra (17/22 dicembre), Mechelen (26/30 dicembre). Ritorno dall’8 gennaio da Basilea, poi Lipsia (14/18 gennaio), Amsterdam (22/25 gennaio), Bordeaux (5/8 febbraio), Goteborg (18/28 febbraio) ed Helsinki (26 febbraio/1° marzo). Finale di tutte le lighe del mondo negli Usa, a Fort Worth, Texas (8/14 aprile). Intanto altri nostri cavalieri sono impegnati a Vejer de la Frontera, nella terza e ultima tornata dell’Andalucia October Tour: Marco Carli, Giampiero Garofalo, Luca Moneta e Riccardo Pisani partecipano al "quattro stelle" e al meeting per giovani cavalli. Al via solo in quest’ultimo Nicolò Brunetti.